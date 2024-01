O EMGA assegura um compromisso de financiamento de dívida sénior no valor de 30 milhões de dólares para a Citizens Development Business Finance PLC no Sri Lanka

LONDRES, Jan. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — O Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), um banco de investimento especializado em mercados emergentes, conseguiu assegurar um compromisso de 30 milhões de dólares americanos em financiamento de dívida sénior para o Citizens Development Business Finance PLC (CDB), com sede no Sri Lanka. O EMGA iniciou, estruturou e negociou este acordo de financiamento, com o apoio financeiro fornecido pela U.S. International Development Finance Corporation (DFC).

Sajeev Chakkalakal, Diretor da Banca de Investimento do EMGA, comentou que “Apesar dos desafios que enfrentámos, estamos muito satisfeitos por termos apresentado novamente uma solução de financiamento inovadora para o CDB. Consideramos que se trata de um marco significativo, sendo este o primeiro compromisso de financiamento externo assegurado a uma instituição financeira não-bancária do Sri Lanka em vários anos. De igual modo, irá permitir que o CDB continue a apoiar as PME, incluindo as empresas detidas por mulheres, bem como o sector das energias renováveis no país”.

Jeremy Dobson, Diretor de Operações do EMGA, comentou que “A forte posição financeira do CDB permitiu ao EMGA navegar contra os ventos macroeconómicos prevalecentes no Sri Lanka para garantir o compromisso deste financiamento. Esta conquista não só sublinha a experiência do EMGA em navegar em cenários financeiros complexos, como também destaca a colaboração bem-sucedida entre o EMGA, o CDB e o DFC na criação de um precedente positivo para uma instituição financeira líder do Sri Lanka garantir financiamento externo em climas económicos difíceis”.

Maryam Khosharay, vice-presidente adjunta do Gabinete de Crédito ao Desenvolvimento da DFC, comentou: “Estamos muito satisfeitos por dar continuidade ao compromisso da DFC para reforçar os investimentos no Sri Lanka, especialmente os que promovem o financiamento para as mulheres e os ativos ecológicos numa altura em que se enfrentam dificuldades económicas e preços elevados da energia”.

Roshan Abeygoonewardena, Diretor de Finanças Corporativas do CDB, comentando a transação, expôs que o CDB tem vindo a reforçar continuamente a base da pirâmide como um ethos abrangente da sua agenda de sustentabilidade. “Para nós, mulheres empresárias, especialmente nas microempresas e nas PME, é onde assenta o desenvolvimento da economia. Dar prioridade à emancipação das mulheres no nosso modelo de negócio, com acesso ao financiamento, o que, por sua vez, irá estimular a independência financeira e a inclusão, será a panaceia para impulsionar o desenvolvimento e a agenda económica do Sri Lanka”.

O Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), sediado em Londres e em Nova Iorque, ajuda as instituições financeiras e as empresas que procuram novas dívidas ou capital próprio. A equipa multinacional do EMGA combina décadas de experiência, necessárias para a conclusão de transações na maioria dos países emergentes, incluindo no Sri Lanka. O EMGA continua a expandir o seu alcance geográfico, solidificando o seu lugar como um banco de investimento de nicho, proeminente e centrado nos mercados emergentes.

O Citizens Development Business Finance PLC (CDB) encontra-se entre as cinco maiores instituições financeiras não-bancárias do Sri Lanka, e é uma das instituições financeiras mais inovadoras do país, com um forte compromisso para com a sustentabilidade, a governação empresarial exemplar, responsabilidade e transparência. É conhecida por perturbar o setor dos serviços financeiros com inovações tecnológicas de grande alcance e soluções financeiras de ponta.

A U.S. International Development Finance Corporation dos (DFC) é a instituição de financiamento do desenvolvimento do Governo dos EUA. O DFC estabelece parcerias com o setor privado para financiar soluções para os desafios mais críticos que o mundo em desenvolvimento atualmente enfrenta. Investimos em setores como a energia, cuidados de saúde, infraestruturas, agricultura, pequenas empresas e serviços financeiros. Os investimentos do DFC obedecem a padrões elevados e respeitam o ambiente, os direitos humanos e os direitos dos trabalhadores.

Contactos

info@ emergingmarketsglobaladvisory. com

