Nikkiso étend ses opérations aux États-Unis afin de soutenir ses activités d’hydrogène croissantes

TEMECULA, Californie, 06 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (le « Groupe »), qui fait partie de Nikkiso Co., Ltd., a annoncé aujourd’hui avoir acquis la pleine propriété de son installation à Murrieta, en Californie, ainsi qu’un terrain de 6,6 hectares dans le but d’étendre ses opérations de fabrication et de test.

À l’heure actuelle, le Groupe fabrique et teste des vaporisateurs cryogéniques, des échangeurs thermiques, des patins de traitement, des unités de séparation d’air et des produits de liquéfaction, et l’expansion ajoutera quatre stations de test d’hydrogène sur place pour soutenir les activités d’hydrogène croissantes du Groupe.

« L’économie de l’hydrogène accélère au rythme des progrès de la transition énergétique, et Nikkiso a un rôle important à jouer », a déclaré Peter Wagner, PDG de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. « Cette expansion de notre installation nous permet de développer nos opérations et de mieux répondre à la demande mondiale pour nos produits et technologies cryogéniques de pointe. »

La construction commencera au cours du premier semestre 2024.

À propos de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group fait partie de la division industrielle de Nikkiso Co., Ltd. au Japon. Le Groupe est basé en Californie du Sud et compte des installations, bureaux et centres de service dans le monde entier pour fabriquer et entretenir des équipements techniques de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbo-détendeurs, échangeurs thermiques, etc.), ainsi que des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l’hydrogène, l’ammoniac et le captage et la liquéfaction du carbone.

