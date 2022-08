Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group remporte plusieurs contrats de stations de ravitaillement en hydrogène en Californie et en Corée du Sud

TEMECULA, Californie, 25 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (« CE&IG »), qui fait partie du groupe d’entreprises Nikkiso Co., Ltd (Japon), est fière d’avoir remporté plusieurs contrats visant à fournir plus d’une douzaine de stations de ravitaillement en hydrogène (« HFS ») à ses clients en Californie et en Corée du Sud. Ces stations, qui devraient être opérationnelles entre le T4 2023 et le T2 2024, couvrent les stations de ravitaillement pour les véhicules utilitaires légers et lourds, ainsi que les véhicules de transport en commun à pile à combustible, qui ont besoin d’une distribution de H35 et H70.

« En tant qu’ambassadeur membre du California Fuel Cell Partnership (« CaFCP ») et chef de file de la technologie cryogénique, Nikkiso joue un rôle clé pour connecter l’écosystème de l’hydrogène afin de faire progresser le programme portant sur l’énergie propre », a déclaré Peter Wagner, PDG de Nikkiso CE&IG.

« Nous sommes ravis de proposer des offres commerciales et techniques flexibles et évolutives, là où nos clients ont le plus besoin de nous : du fabricant d’équipements aux solutions EPC clés en main », a ajouté Joseph Pak, président de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions.

Les bons de commande ont une valeur combinée de près de 60 millions de dollars des États-Unis. Nikkiso a dédié plus de 14 000 m² (150 000 pi²) d’espace au sol pour produire en masse des stations de ravitaillement en hydrogène à Murrieta et à Escondido en Californie, à Busan en Corée du Sud et à Neuenbürg en Allemagne. Chaque station sera fabriquée pour se conformer aux exigences de contenu local, y compris la loi Buy America Act pour le Hub Hydrogène du marché américain.

En commençant avec ces projets de stations d’hydrogène, le groupe Nikkiso vise à étendre davantage son activité liée à l’hydrogène en renforçant sa participation à la chaîne d’approvisionnement en hydrogène et en s’étendant sur le marché mondial.

À propos de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso CE&IG fait partie du groupe d’entreprises Nikkiso Co., Ltd. Nikkiso Co. est une société publique de 1,4 milliard de dollars. CE&IG comprend cinq unités fonctionnelles distinctes : Pompes cryogéniques (ACD, Nikkiso Cryo), Systèmes de traitement (Cosmodyne), Systèmes d’échangeurs thermiques (Cryoquip), Services cryogéniques (via 20 installations mondiales) et Solutions cryogéniques intégrées (fournissant une gestion centralisée des produits et le développement de projets). En 2020, CE&IG a étendu ses capacités avec l’acquisition de ce qui était la Division carburants alternatifs de GP-Strategies. Cet ajout fournit une autre usine de fabrication majeure en Californie du Sud. Reconnue comme un leader du marché dans les domaines de la conception, de l’ingénierie, de la fabrication, de la construction et de la maintenance d’infrastructures cryogéniques, cette installation apporte des capacités internes complètes allant de l’ingénierie et des permis à la fabrication, la construction et la maintenance.

Cela fait plus de 50 ans que Nikkiso est un leader de l’industrie de l’énergie propre et mène le changement vers un monde plus sain. Grâce à notre technologie de ravitaillement en hydrogène, Nikkiso est devenue un leader de la révolution en constante évolution de l’hydrogène, avec notamment un projet sur la première installation de soutage d’hydrogène liquide (LH2) au monde. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.NikkisoCEIG.com .

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et w ww.nikkiso.com .