Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group devient membre ambassadeur de California Fuel Cell Partnership

TEMECULA, Californie, 15 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (Groupe), une filiale de Nikkiso Co., Ltd (Japon), est fier d’annoncer qu’il a rejoint le California Fuel Cell Partnership (CaFCP) en tant qu’ambassadeur.

Cette association travaille à établir 200 stations de ravitaillement en hydrogène d’ici 2025 en vue d’un avenir durable pour les voitures, les camions et les bus à zéro émission. Rejoindre le CaFCP s’inscrit dans l’engagement du Groupe à mener le changement vers un monde plus sain. En outre, le Groupe étend ses activités mondiales et ouvre une nouvelle installation d’ingénierie et de service à Houston et en Corée cette année, ainsi qu’un nouveau centre en Allemagne en 2022.

« Nous sommes ravis de faire partie du CaFCP pour fournir des alternatives énergétiques propres et nous sommes impatients de collaborer avec d’autres membres du CaFCP sur le marché du carburant hydrogène pour les piles à combustible », a déclaré Peter Wagner, PDG de Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group.

Plusieurs nouveaux produits à base d’hydrogène sont en cours de développement, tels que les premières pompes mobiles à ravitaillement en hydrogène, les pompes à hydrogène alternatives haute capacité/haute pression et les stations de ravitaillement en hydrogène liquide conteneurisé. Ceci s’ajoute à leur capacité à fournir des projets d’ingénierie, des projets d’approvisionnement et des projets complets clés en main.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd) et ses entreprises membres fabriquent des équipements et de petites usines de traitement du gaz cryogénique pour les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL), des services d’entretien de puits et du gaz industriel. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Cosmodyne et de Cryoquip, ainsi qu’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et w ww.nikkiso.com.

Contact auprès des médias :

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com