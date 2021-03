NetSfere nommée plateforme de messagerie d’entreprise sécurisée de premier plan par rapport à Microsoft Teams, Slack et autres, dans un contexte de préoccupations croissantes liées à la sécurité et à la confidentialité

Le dernier rapport d’analyse du marché détaille le paysage actuel des solutions de communication professionnelle à la lumière des mises à jour de la politique de confidentialité de WhatsApp, soulignant la pertinence des communications sécurisées pour les collaborateurs après la COVID-19

CHICAGO, 16 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Dans un rapport récemment publié, le cabinet d’analystes 451 Research S&P Global Market Intelligence avertit que le contrecoup de la politique de confidentialité récemment ressenti par WhatsApp est un signal d’alarme pour les entreprises qui met en avant la pertinence de la sécurisation des systèmes de communication professionnelle dans l’ère post-COVID-19.

Près d’un an après le début de la pandémie, les entreprises se concentrent plutôt sur le long terme et ont rencontré de nouveaux défis, tels que la résolution des complexités liées à la collaboration à distance sécurisée. Alors que l’utilisation des applications de messagerie grand public (OTT) demeure un problème permanent sur le lieu de travail depuis plusieurs années, le passage au télétravail en fait un problème encore plus pressant.

NetSfere, fournisseur mondial de solutions de messagerie et de mobilité sécurisées et conformes de nouvelle génération, peut aider les entreprises à répondre à ces préoccupations. « Chez NetSfere, nous cherchons toujours des moyens d’améliorer nos solutions en travaillant en étroite collaboration avec les analystes de l’industrie afin d’identifier les besoins actuels », a déclaré Anurag Lal, PDG de NetSfere. « Nous sommes ravis d’être nommés dans le dernier rapport de 451 Research aux côtés des acteurs clés de l’industrie qui sécurisent les communications pour les collaborateurs mobiles et détachés. Avec les dernières mises à jour de la politique de confidentialité de WhatsApp, la mise en œuvre d’un outil comme NetSfere n’a jamais été aussi importante. »

L’utilisation continue des applications de messagerie OTT sur le lieu de travail est devenue un problème encore plus important, car le télétravail a posé à un nouvel éventail de menaces de cybersécurité. De plus, la récente annonce de mise à jour de la politique de confidentialité de WhatsApp donne à l’application un meilleur accès aux données de l’utilisateur, ce qui crée un risque majeur pour les entreprises si les employés l’utilisent pour la communication interne. Cela renforce l’impératif pour les entreprises de mettre en œuvre un plan de cybersécurité robuste, qui inclut un outil de communication sécurisé tel que NetSfere.

Selon le rapport, plus de 74 % des personnes interrogées lors de la récente enquête sur la sécurité de l’information menée par 451 Research ont indiqué qu’elles étaient « quelque peu (52 %) ou très (22 %) préoccupées par le niveau de sécurité des outils de collaboration utilisés par les collaborateurs en télétravail. » Le rapport note ensuite que des outils tels que Slack et Microsoft Teams continuent de collecter les données des utilisateurs, bien que cela semble différent du mode de fonctionnement des applications grand public. Toutefois, l’approche stricte sans collecte de données de NetSfere s’impose comme l’option la plus efficace.

« NetSfere a été conçu en ayant la sécurité de l’entreprise à l’esprit, afin de s’assurer que toutes les informations partagées au sein de la plateforme sont sûres, sans avoir à sacrifier la productivité des collaborateurs », a poursuivi Anurag Lal. « Notre plateforme garantit une totale conformité avec les réglementations de l’industrie tout en encourageant la collaboration. Contrairement aux applications grand public comme WhatsApp, NetSfere n’est pas seulement mobile, multi-plateformes, avec un chiffrement de bout en bout sur chaque appareil, elle peut également être entièrement contrôlée par les entreprises, garantissant ainsi sécurité et commodité. »

« Le paysage de la communication d’entreprise évolue rapidement », a déclaré Raúl Castanon-Martinez, analyste principal chargé de la collaboration avec les collaborateurs œuvre chez 451 Research, membre de la division S&P Global Market Intelligence. « La collaboration sécurisée n’est plus un segment de niche. La nécessité de prendre en charge en toute sécurité des effectifs détachés vient estomper la ligne dessinée entre les applications de communication sécurisées et les applications horizontales. Le contrecoup subi par WhatsApp doit inciter les entreprises à évaluer leur utilisation des technologies de messagerie et de collaboration. C’est également l’occasion pour elles de sensibiliser les collaborateurs aux risques que l’utilisation des applications OTT peut présenter pour la sécurité et la conformité des données. »

Pour tout complément d’informations sur NetSfere, rendez-vous sur https://www.netsfere.com/.

À propos de NetSfere

NetSfere fournit des solutions de messagerie et de mobilité de nouvelle génération aux opérateurs et aux entreprises du monde entier, y compris à NetSfere Enterprise, sa plateforme de messagerie mobile sécurisée de niveau professionnel. NetSfere Enterprise est un service et une plateforme de messagerie d’entreprise sécurisés qui fournit des capacités de diffusion de messages et de sécurité de premier plan dans l’industrie, comprenant le chiffrement d’un appareil à l’autre, des fonctions basées sur la localisation, des contrôles administratifs et la disponibilité de services basés dans le cloud à l’échelle mondiale. Le service est également fourni dans le monde entier en partenariat avec Deutsche Telekom GmbH, l’une des sociétés de télécommunications intégrées les plus importantes dans le monde, et avec NTT Ltd., un fournisseur mondial de services technologiques et de communication d’informations, afin de proposer conjointement NetSfere à ses clients à travers le monde. NetSfere est également conforme aux exigences réglementaires mondiales, notamment le RGPD, la loi HIPAA, la loi Sarbanes-Oxley, la norme ISO 27001 et d’autres réglementations. La technologie de la société prend en charge plus de 500 millions d’abonnés et plus d’un trillion de messages par an. NetSfere compte des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, à Singapour et en Inde. Pour tout complément d’informations, rendez-vous sur https://www.netsfere.com/

À propos de 451 Research

451 Research est un cabinet de conseil et de recherche en technologies de l’information de premier plan. En mettant l’accent sur l’innovation technologique et le bouleversement du marché, nous fournissons des informations essentielles aux leaders de l’économie numérique. Plus de 100 analystes et consultants apportent ces informations par le biais de recherche multi-clients, de services de conseil et d’événements en direct à plus de 1 000 entreprises clientes en Amérique du Nord, en Europe et dans le monde entier. Fondée en 2000 et basée à New York, 451 Research est une division de The 451 Group.

Contact auprès des médias

Brittany Johnson

Uproar PR pour NetSfere

[email protected]

312-878-4575 x246