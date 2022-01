NetSfere Nomeada para a NHS Shared Business Services (NHS SBS) para Avançar a Digitalização de Cuidados de Saúde do Reino Unido

A NetSfere conquistou um lugar da Estrutura de Soluções de Comunicação e Engajamento para Pacientes/Cidadãos do NHS SBS de £ 250 milhões, através do qual todas as organizações do NHS podem acessar plataformas de comunicação

CHICAGO, Jan. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A NetSfere , fornecedora global de soluções de mensagens e de mobilidade seguras e compatíveis de última geração, foi nomeada fornecedora de comunicação aprovada da Estrutura de Soluções de Comunicação e Engajamento para Pacientes/Cidadãos do NHS Shared Business Service (NHS SBS), sob a qual as organizações do NHS e o setor público do Reino Unido podem contratar serviços.

Através da estrutura de £ 250 milhões projetada para melhorar as interações com os pacientes e promover a digitalização do sistema de saúde do Reino Unido, todas as organizações do NHS têm acesso ao portfólio de produtos da NetSfere.

A estrutura visa fornecer uma rota simples, eficaz, eficiente e compatível com o mercado para o fornecimento de métodos de comunicação para o engajamento com pacientes, cidadãos e força de trabalho em todas as organizações do NHS e órgãos mais amplos do setor público.

“O foco principal da NetSfere tem sido ajudar as organizações de saúde a simplificar as comunicações de forma segura e eficiente”, disse Franz Obermayer, vice-presidente da NetSfere no Reino Unido e na Europa. “Como parte da Estrutura de Soluções de Comunicações e Engajamento do Paciente/Cidadão, as plataformas da NetSfere estão disponíveis para apoiar as necessidades das organizações do NHS de ferramentas digitais em grande escala, à medida que o sistema de saúde procura melhorar a eficiência e a segurança clínica para aumentar a satisfação do paciente e abordar as preocupações que surgiram com a pandemia.”

Com o fornecimento de várias formas de agilizar as comunicações internas e externas às organizações do NHS, a plataforma NetSfere é o principal serviço de mensagens móveis corporativas que fornece todos os meios preferidos de comunicação – texto, vídeo e voz – em uma plataforma criptografada. Com recursos de alerta de emergência e omnicanal, o portfólio da NetSfere oferece a solução de comunicação mais holística, segura e completa do mercado.

“A pandemia do coronavírus aumentou a complexidade das listas de consultas e de espera dos pacientes”, disse Adam Nickerson, Gerente Sênior de Categoria de Digital e TI do NHS Shared Business Services. “Nossa Estrutura de Soluções de Comunicações e Engajamento do Paciente/Cidadão foi projetada para responder à necessidade dentro do NHS de melhores comunicações pré e pós-agendamento, para reduzir o atraso de consultas urgentes e melhorar a jornada, o caminho e os cuidados do paciente.”

Abordando a necessidade de métodos de comunicação interna compatíveis e eficientes, a NetSfere Enterprise apresenta soluções que capacitam os funcionários com tecnologia potente de mensagens de classe empresarial, eliminando a necessidade do uso de aplicativos de mensagens arriscados e de nível do consumidor. Criada com criptografia e controle completo de TI, a plataforma está em conformidade com os regulamentos globais e fornece às empresas um serviço de mensagens privado, altamente seguro, confiável, gerenciado e controlado centralmente, com base na nuvem.

No lado da comunicação com o paciente, a NetSfere Omnichannel permite o envolvimento digital do cliente a partir de uma única plataforma com multicanais para orquestrar a jornada de comunicação do cliente, incluindo mensagens SMS, MMS e RCS unidirecionais e bidirecionais, notificações push, voz, e-mail e mensagens de rede social. A plataforma oferece benefícios importantes, como roteamento inteligente e otimização de custos, gerenciamento de conteúdo, validação de números para taxas de abertura aumentadas, controles completos de administração empresarial, análises avançadas e arquivamento de dados. A plataforma protege a equipe médica e os pacientes com o mais alto nível de segurança e atende a todos os padrões de conformidade regulatória, incluindo HIPAA, GDPR e PCI DSS.

As organizações do NHS também podem implementar a NetSfere Lifeline através da estrutura. A solução permite que as empresas enviem mensagens críticas de alta prioridade para as equipes-alvo ou para toda a empresa para disseminar as informações de emergência de maneira chamativa. As mensagens podem incluir texto, imagens ou locais, garantindo que todas as informações essenciais possam ser compartilhadas rapidamente em situações críticas.

Como um dos fornecedores selecionados, as soluções da NetSfere foram aceitas em cinco lotes: Comunicação digital (online), E-mail, SMS, Comunicação da força de trabalho e Soluções multifuncionais integrais.

Sobre a NetSfere

A NetSfere é um serviço e plataforma de mensagens corporativas seguras da Infinite Convergence Solutions, Inc . A NetSfere fornece recursos de segurança e entrega de mensagens líderes do setor, incluindo disponibilidade de serviços globais com base na nuvem, criptografia dispositivo a dispositivo, recursos com base na localização, e controles administrativos. O serviço também é oferecido globalmente em parceria com a Deutsche Telekom GmbH, uma das principais empresas de telecomunicações integradas do mundo, e com a NTT Ltd., uma provedora global de serviços de comunicação e tecnologia da informação, para oferecer conjuntamente a NetSfere aos seus clientes em todo o mundo. O serviço aproveita a experiência da Infinite Convergence na entrega de soluções de mobilidade para operadores móveis de nível 1 e tecnologia em todo o mundo que dá suporte a mais de 400 milhões de assinantes e mais de um trilhão de mensagens anualmente. A NetSfere também está em conformidade com os requisitos regulatórios globais, incluindo GDPR, HIPAA, Sarbanes-Oxley, ISO 27001 e outros. A Infinite Convergence Solutions tem escritórios nos Estados Unidos, Alemanha, Índia e Cingapura. Para mais informação, visite www.netsfere.com .

Sobre o NHS Shared Business Services

O NHS Shared Business Services (NHS SBS) foi criado em 2004 pelo Department of Health and Social Care (DHSC) para fornecer serviços corporativos ao NHS. Uma joint venture única com a Sopra Steria , líder europeia em serviços digitais e desenvolvimento de software, facilita a vida dos funcionários, pacientes e fornecedores do NHS e oferece valor ao contribuinte.

Membro orgulhoso da família do NHS, o NHS SBS fornece serviços de finanças e contabilidade, compras e força de trabalho para mais da metade do NHS da Inglaterra. Compartilhando valores e unidades comuns de propósito com o resto da família do NHS, suas soluções são sustentadas por tecnologias de ponta e pela experiência das equipes, compreensão profunda do NHS e compromisso com a excelência do serviço.