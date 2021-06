Mindray définit l’avenir des technologies d’imagerie avec de nouvelles solutions d’échographie pour l’imagerie générale, la santé des femmes et la cardiologie

SHENZHEN, Chine, 4 juin 2021 /PRNewswire/ — Mindray (SZSE : 300760), leader mondial dans le développement et la fourniture de dispositifs et de solutions médicales, a annoncé le lancement de ses nouvelles solutions d’échographie pour l’imagerie générale, la santé des femmes et la cardiologie le 28 mai 2021. Sous-tendue par le thème « innovation définit », chaque solution est spécifiquement conçue pour augmenter la qualité des données diagnostiques disponibles pour les médecins afin de garantir de meilleurs soins aux patients.

« Depuis plus de 30 ans, l’innovation est profondément ancrée dans l’ADN de Mindray. Avec la croissance et l’expansion des systèmes hospitaliers, il est impératif pour le secteur de la santé de continuer à aller au-delà de la conception de produits spécifiques pour concevoir des solutions connectées en matière de santé. C’est avec cette approche holistique que nous pouvons garantir une meilleure expérience en matière de santé pour les patients, tout en contribuant à l’expansion des capacités cliniques », a déclaré He Xujin, directeur général de Mindray Medical Imaging Systems. « Le lancement de nos dernières solutions d’échographie marque une étape importante pour Mindray, car nous continuons à développer de nouvelles plates-formes selon le principe directeur « innovation définit ».

Les solutions d’échographie de Mindray General Imaging sont équipées d’un certain nombre de technologies avancées, notamment l’échographie haute-résolution avec renforcement des contrastes (HiFR CEUS), l’élastographie haute-résolution et la mesure de quantification améliorée pour un nouveau niveau de clarté d’image. Ces caractéristiques fournissent aux cliniciens des outils complets pour un diagnostic et un traitement plus précis, renforçant leur confiance pour obtenir de meilleurs résultats pour les patients.

Les solutions d’échographie pour la santé de la Femmes offrent une gamme diversifiée d’outils spécialisés, notamment Smart Scene 3D, Smart Planes CNS, Smart ICV, Smart Pelvic et Smart ERA. Ces fonctionnalités ont été conçues et inspirées par le travail quotidien des cliniciens dans le but d’améliorer l’efficacité des applications en gynécologie obstétrique, notamment la FIV, la néonatalité et le suivi après accouchement.

Pour les cliniciens cardiovasculaires, les nouvelles solutions d’échographie en cardiologie de Mindray comprennent l’échographie transoesophagienne (ETO), le HiFR V-Flow, le Wall Shear Stress (WSS), la mesure de l’épaisseur intima-média de la carotide en temps réel. Ces technologies permettent une visualisation plus précise, ce qui permet aux cliniciens d’obtenir des données cliniques supplémentaires pour émettre un diagnostic encore plus fiable.

Mindray s’appuie sur sa connaissance approfondie des besoins cliniques non satisfaits pour fournir aux cliniciens des solutions d’imagerie complètes qui permettent des diagnostics et des traitements précis dans différents cas d’utilisation. Les trois nouvelles solutions d’imagerie médicale combinent des technologies exceptionnelles avec des applications intelligentes et un flux de travail intuitif qui élèvent la qualité des données cliniques à un niveau supérieur. Dans le même temps, les patients peuvent bénéficier d’une imagerie médicale plus rapide et d’une détection plus précise des complications potentielles, le tout réalisé dans les centres de soins.

Photo – https://mma. prnewswire.com/media/1516663/ Innovation_defines.jpg