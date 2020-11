MILLA Group seleciona Leddar Pixell da LeddarTech para o shuttle autônomo MILLA POD

QUEBEC CITY, Nov. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD de Nível 1-5, tem orgulho de ter sido selecionada pelo MILLA Group como fornecedora do seu sensor LiDAR Cocoon. O MILLA Group selecionou o premiado Leddar™ Pixell como o LiDAR front-end para o seu shuttle MILLA POD autônomo.

O Leddar Pixell é o LiDAR de estado sólido mais robusto do mercado. Este sensor fornece um campo de visão horizontal de 180 graus (FoV) e pode oferecer cobertura de 360 graus de um veículo quando quatro módulos são usados. O Leddar Pixell oferece a melhor resistência a choques e vibrações da categoria, atendendo aos requisitos ISO 16750-3, estando em conformidade com a norma SAE J1455 para intrusão de poeira pesada, posicionando o Leddar Pixell para uso nos mercados de veículos industriais que exibem robustez e durabilidade. Além disso, o Leddar Pixell é certificado IP67 e fornece um MTBF de mais de 148.000 horas, o que equivale a dez vezes ao das soluções de digitalização. O Leddar Pixell é ideal para shuttles, robôs, ADVs e outros veículos off-road usados em aplicações de construção, agricultura e mineração.

“O MILLA Group está trabalhando junto à LeddarTech no robusto Leddar Pixell para o MILLA POD. O POD é um shuttle autônomo inovador implantado em toda a Europa e América do Norte”, disse Éric Gendarme, Diretor Executivo do MILLA Group. “As mudanças radicais que implementamos no POD relacionadas ao design se enquadram bem ao Leddar Pixell; este LiDAR nos permite ter um campo de visão de 180 graus, o que aumenta a segurança e a confiabilidade geral do nosso shuttle autônomo.” O Sr. Gendarme continuou: “O MILLA POD, equipado com o Leddar Pixell, juntamente com os outros componentes de tecnologia autônoma que compõem nossos sistemas operacionais, foi submetido ao RATP Group, operadora de transporte público estatal presente em 13 países e em quatro continentes, encarregada de avaliar e qualificar veículos de transporte público autônomos. O RATP informou que os sistemas operacionais MILLA POD, com o Leddar Pixell, atendem aos rigorosos requisitos de qualificação”, disse Gendarme.

“É uma honra para nós termos sido escolhidos como fornecedores para o MILLA Group por nossa tecnologia de detecção”, disse Frantz Saintellemy, Presidente e COO da LeddarTech. “O MILLA Group representa uma organização inovadora que aborda a tecnologia de transporte autônomo com uma perspectiva nova e inovadora. Estamos orgulhosos da contribuição do nosso Leddar Pixell para a certificação técnica do MILLA Group com o RATP Group”, concluiu o Sr. Saintellemy.

Sobre o MILLA Group

O MILLA Group é uma empresa francesa independente líder, com engenheiros especializados em design, desenvolvimento, fabricação e experimentação de novos produtos e serviços de mobilidade. O novo conceito de mobilidade do MILLA é fornecer um serviço de transporte sustentável, modular, escalonável e adaptável, acessível a todos. Desde 2019, os shuttles do MILLA circulam diariamente em estradas, com uma velocidade de 30 km/h no modo autônomo, um serviço único na Terra . O MILLA Group é o único provedor de mobilidade que propõe soluções de transporte sob demanda e multimodais (pessoas e mercadorias) para zonas rurais e periurbanas . As tecnologias implementadas pelo MILLA Group têm impactos significativos também na indústria automotiva. Grandes empresas líderes mundiais estão usando os serviços do MILLA Group, como robotização e automação de veículos, e sua experiência em estradas.

Entre em contato com Éric Gendarme em eric.g@milla.net

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1-2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com e Li nkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

