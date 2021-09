Medwish.com lance un plan mondial d’expédition gratuite pour livrer du matériel médical aux hôpitaux

SHANGHAI, 8 septembre 2021/PRNewswire/ — Medwish.com, la place de marché en ligne d’équipements médicaux B2B, a annoncé aujourd’hui que la livraison serait offerte sur plus de 10 000 produits médicaux dans l’ensemble de ses 14 sous-catégories, allant des lits d’hôpitaux, des moniteurs, des nébuliseurs à compresseur, des concentrateurs d’oxygène et du système de diagnostic par ultrasons jusqu’aux incubateurs à secousses, brancards hydrauliques, ventilateurs médicaux, caméras NIR 4K, défibrillateurs, etc.

Pendant la pandémie de COVID-19, les frais de fret international ont augmenté de 500 % dans la plupart des pays par rapport à l’année dernière. Cela a rendu extrêmement difficile l’exportation de dispositifs médicaux. De nombreux plans d’acquisition d’ingénierie hospitalière sont bloqués en raison du montant élevé des frais. L’augmentation du fret international aura un sérieux impact sur les exportations d’équipement au cours des prochains mois de 2021.

Medwish.com, une place de marché B2B professionnelle dans le domaine médical, est déterminé à amener plus de 400 fabricants d’équipements médicaux de Jiangsu à rejoindre sa plateforme afin de mettre en place une promotion d’expédition gratuite de septembre à décembre en réponse à la forte augmentation des frais d’expédition internationaux.

Face aux épidémies qui sévissent à l’étranger et à l’augmentation des frais de fret internationaux, Medwish.com s’associe à ses partenaires et est prêt à mettre de côté ses intérêts à court terme pour livrer des dispositifs médicaux au monde entier le plus rapidement possible afin de lutter contre l’épidémie. Dans le même temps, les clients du monde entier sauront qu’à Zhangjiagang, qui fait partie de la ville de Suzhou, dans la province de Jiangsu, il existe une plateforme médicale prête à établir une connexion entre les pays dont les frais de fret sont élevés.

« La promotion devrait commencer le 1er septembre et durer 120 jours jusqu’au 31 décembre 2021. Le volume des transactions sur medwish.com devrait dépasser au moins 200 millions de dollars américains (1,3 milliard de yuans). Il est prévu que 1 200 conteneurs de 40 pieds de haut soient expédiés, pour une valeur d’environ 18 millions de dollars américains (environ 120 millions de yuans). S’il y a davantage de fournisseurs et de clients, il y aura davantage d’avancées », déclare Fola Wu, PDG de Medwish.com.

À propos de Medwish.com

La plateforme « MEDWISH » (www.medwish.com) est une place de marché mondiale B2B axée sur la fourniture et l’achat d’équipements et de dispositifs médicaux. L’équipe de Medwish coopère avec les principaux prestataires de services mondiaux dans des domaines tels que la logistique, l’assurance, le financement, le dédouanement, le paiement international, etc. Cette place de marché médicale élimine les difficultés des acheteurs mondiaux en intégrant des chaînes d’approvisionnement de haute qualité. Les acheteurs de Medwish.com travaillent essentiellement dans des hôpitaux récemment construits ou sont des agents étrangers.

Site web : www.medwish.com