Mediaocean Adquire Flashtalking, Adicionando Soluções Complementares para Potenciar US$200 Bilhões em Gasto Anualizado com Mídia

A união das duas empresas irá estabelecer a plataforma de tecnologia independente mais confiável para publicidade omnicanal, com ênfase em vídeo entre canais e criativo dinâmico

NOVA YORK, July 14, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Mediaocean , a plataforma de missão crítica para publicidade omnicanal, e a Flashtalking , a principal plataforma de gerenciamento de anúncios independente, anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo no qual a Mediaocean adquirirá a Flashtalking. A nova empresa irá introduzir as melhores soluções da Flashtalking para veiculação de anúncios primários, personalização criativa, gerenciamento e verificação de identidade por meio do moderno sistema de registro da Mediaocean usado pelas principais marcas e agências do mundo.

A fusão ocorre em um ponto crítico de inflexão para a indústria de publicidade, com os profissionais de marketing em busca de soluções confiáveis e independentes para o gerenciamento e ascensão da grande tecnologia. Os clientes da Mediaocean e de Flashtalking irão se beneficiar das soluções abrangentes e futuras para planejamento estratégico global, gerenciamento de mídia omnicanal, otimização de ecossistemas fechados e reconciliação financeira em mídia tradicional, web aberta, ecossistemas fechados e TV conectada.

“A união da Mediaocean com a Flashtalking é uma oportunidade incrível para nossos clientes, funcionários e a indústria em geral”, disse Bill Wise, CEO da Mediaocean. “A Flashtalking é a fonte real para anúncios digitais e CTV e a Mediaocean é o sistema de registro para todas as mídias. Juntos iremos oferecer soluções abrangentes e futuras para publicidade omnicanal. E o mais importante, a nossa plataforma não é comprometida pela propriedade da mídia, por isso podemos nos concentrar apenas em gerar resultados para os profissionais de marketing e seus parceiros das agências.”

“Nossa missão de permitir que os profissionais de marketing levem os consumidores à ação é perfeita para a visão da Mediaocean de um mundo onde os profissionais de marketing comercializam a maneira como os consumidores consomem”, disse John Nardone, CEO da Flashtalking. “Ao longo dos anos, desenvolvemos a plataforma mais confiável e independente para impulsionar a relevância da publicidade e aprimorar o desempenho da campanha. Juntas, nossas equipes e tecnologia complementar irão ajudar as marcas a ter sucesso em um futuro dominado pela mídia convergente e ancorado na resolução de identidade sem cookies.”

“Com a nossa contínua inovação, é essencial que tenhamos uma tecnologia que nos permita atender ao momento para os consumidores”, disse Deborah Wahl, CMO da General Motors. “É encorajador ver empresas como a Mediaocean e a Flashtalking se unirem para atender ao imperativo da publicidade omnicanal. A indústria precisa de um ator neutro e independente no ecossistema para permitir a convergência dos meios de comunicação”.

“A combinação da Mediaocean com a Flashtalking sinaliza um marco crítico em um momento em que a indústria avança em direção a soluções abertas e interoperáveis”, disse Paul Gelb, Chefe de Ativação Digital e Investimento da Bayer. “Uma das maiores oportunidades na mídia moderna é conectar a tecnologia ao planejamento, compra, veiculação de anúncios e otimização criativa. Com a Flashtalking, a Mediaocean melhorou sua proposta de valor potencial para a publicidade omnicanal.”

A aquisição da Flashtalking pela Mediaocean se baseia em uma parceria que as empresas lançaram em 2018 para incorporar os dados de veiculação de anúncios ao fluxo de trabalho do comprador de mídia. A nova empresa irá representar uma plataforma de tecnologia de publicidade com mais de US$200 bilhões em gastos de mídia anualizados e mais de 1 trilhão de impressões mensais de anúncios. No início deste ano, a Mediaocean anunciou o novo paradigma do seu produto que une as soluções de inteligência, gerenciamento e finanças de mídia. A transformação do produto da empresa e a ênfase na cultura foram reconhecidas com os prêmios Customer’s Choice designation from Gartner Peer Insights1 e Best Places to Work by Ad Age (Designação Preferida do Cliente pela Gartner Peer Insights e Melhores Locais para Trabalhar por Idade do Anúncio).

A indústria de publicidade mundial é um mercado de US$700 bilhões 2 que está passando por grandes transformações devido à mudança de hábitos de consumo e expectativas de privacidade. Isso resultou na ascensão da CTV e dos ecossistemas fechados, nos quais a Mediaocean fez um grande investimento com a aquisição da 4C em julho de 2020 e, agora com a Flashtalking, irá aprimorar suas melhores soluções da classe. A união das duas empresas irá viabilizar uma série de propostas de valor inovadoras para anunciantes e agências:

Planejamento e medição unificados da mídia tradicional e digital, incluindo vídeo entre canais

Otimização de campanhas em voo por meio de recomendações e automação orientadas por IA

Personalização criativa com base em dados na web aberta e em ecossistemas fechados

Resolução de identidade flexível para permitir alcance omnicanal em um mundo sem cookies, bem como conformidade com a privacidade com CCPA e GDPR

Insights e análises avançados da marca quanto ao impacto da mídia nas conversões em vendas

Os termos da transação não foram divulgados. A aquisição deverá ser finalizada no terceiro trimestre de 2021.

J.P. Morgan Securities LLC atuou como consultor financeiro exclusivo da Flashtalking e Travers Smith LLP e Goodwin Procter LLP como seus consultores jurídicos.

Sobre a Mediaocean

A Mediaocean é a plataforma de missão crítica para a publicidade omnicanal. Com mais de US$200 bilhões em gastos de mídia anualizados gerenciados com o seu software, a Mediaocean conecta marcas, agências, mídia, tecnologia e dados. Usando IA e tecnologia de aprendizado de máquina para controlar investimentos de marketing e otimizar os resultados das empresas, a Mediaocean capacita campanhas de planejamento, compra e venda, análise, faturas e pagamentos. A Mediaocean emprega 1.200 pessoas em 20 escritórios globais e faz parte do portfólio da Vista Equity Partners. Visite www.mediaocean.com para mais informação.

Sobre a Flashtalking

A Flashtalking é a principal empresa global de servidores de anúncios primários independentes e de tecnologia de análise. A empresa usa dados para personalizar a publicidade em tempo real, analisar independentemente sua eficácia e permitir a otimização para impulsionar um melhor engajamento e retorno sobre os gastos de marcas globais sofisticadas. A plataforma da Flashtalking lidera o mercado com produtos e serviços inovadores para garantir a relevância criativa e insights acionáveis em todos os canais e formatos, alimentados pelos exclusivos rastreamento sem cookies, orquestração de dados e análise avançada. A Flashtalking apoia os clientes no ponto de inflexão onde os dados, e a medição criativa personalizada e imparcial se cruzam com a experiência, o serviço e um ecossistema profundo de parceiros para impulsionar o marketing digital de sucesso. A empresa faz parte do portfólio da TA Associates.

