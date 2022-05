McKinsey & Company acquiert S4G Consulting pour accélérer les transformations de croissance de bout en bout de ses clients

Avec l’acquisition de S4G, McKinsey apporte le meilleur de la stratégie, de la conception et de la puissance analytique avec les capacités de mise en œuvre rapide du CRM Salesforce pour aider les clients à stimuler leur croissance

NEW YORK et MADRID, Espagne, 03 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — McKinsey & Company a annoncé aujourd’hui l’acquisition de S4G Consulting , une société basée à Madrid. En tant que partenaire commercial platine de premier plan, S4G se spécialise dans l’aide aux entreprises de toutes tailles à étendre la puissance de la plateforme de gestion de la relation client (CRM) Salesforce afin d’améliorer les résultats des clients.

Le commerce numérique B2B subit une transformation majeure, les acheteurs s’adaptant à des moyens de s’engager à distance et par voie numérique. Les acheteurs d’aujourd’hui surfent sur plus de dix canaux avant de faire un seul achat, et ils veulent des interactions omnicanales pratiques et transparentes. Les entreprises peuvent désormais anticiper et répondre à ces besoins à chaque étape du cycle de vie du client, en réalisant une accélération des ventes axée sur l’analyse, une transformation omnicanale et du commerce électronique, ainsi que des améliorations de la productivité des ventes.

Avec l’acquisition de S4G, McKinsey ajoute le meilleur de la stratégie, de la conception et de la puissance analytique avec les capacités de mise en œuvre rapide du CRM Salesforce. L’expertise technologique du CRM Salesforce de S4G, associée aux offres de croissance de McKinsey, permettra aux entreprises d’accélérer les transformations de croissance de bout en bout.

La prochaine ère de croissance sera avant-gardiste

Les entreprises pourront utiliser des analyses prédictives et prescriptives, ainsi que des capacités basées sur l’IA pour prendre des décisions fondées sur des données qui les aideront à satisfaire en permanence leurs clients, à améliorer leurs performances et à générer de la croissance.

« Nous nous concentrons sans relâche sur l’aide à nos clients pour qu’ils atteignent leurs aspirations de croissance », a déclaré Greg Kelly, associé principal et leader mondial des pratiques de croissance, de marketing et de vente de McKinsey & Company. « Nos clients nous ont dit qu’ils avaient besoin d’un soutien accru qui s’étend en faisant en sorte que leur technologie soutienne de manière transparente leurs efforts de croissance. Avec cette acquisition, nous faisons tout cela en réunissant des experts Salesforce de classe mondiale, des technologies de pointe, des accélérateurs et des analyses pour permettre à nos clients de capturer la valeur client et la croissance à l’aide d’informations en temps réel. »

M. Kelly a ajouté : « Nous sommes ravis d’accueillir nos collègues de S4G au sein de la société, et nous sommes impatients de constater l’excellent travail que nous ferons ensemble pour mieux servir nos clients. »

Accélérer la croissance rapidement et à grande échelle

« McKinsey est le premier partenaire d’impact au monde pour les entreprises cherchant à satisfaire constamment leurs clients et à accélérer leur croissance », a commenté Javier Heitz, PDG et fondateur de S4G. « Ils se distinguent par le développement de stratégies de transformation pluriannuelles associées à des capacités de conception, d’analyse et de mise en œuvre, ainsi que par l’accélération des performances commerciales. Nous sommes fiers de rejoindre McKinsey pour aider nos clients à façonner l’avenir des ventes et du marketing grâce à des stratégies de transformation rapide de la croissance. »

Parallèlement à la force de McKinsey dans le renforcement des capacités, S4G apporte une culture axée sur les personnes et les clients qui s’aligne étroitement sur celle de McKinsey.

« L’acquisition de S4G est le dernier exemple de la volonté renouvelée de McKinsey d’approfondir nos capacités par le biais de fusions-acquisitions actives afin d’accélérer et d’étendre l’impact pour nos clients », a déclaré Peter Dahlstrom, associé principal et leader mondial des alliances et acquisitions de McKinsey. « S4G nous permettra d’étendre nos offres technologiques afin d’aider les organisations à déployer et à adapter des transformations de croissance de bout en bout et d’approfondir notre collaboration avec Salesforce dans le cadre de l’écosystème ouvert de collaborateurs de confiance de McKinsey. »

À propos de McKinsey & Company

McKinsey & Company est une société mondiale de conseil en gestion déterminée à aider les organisations à réaliser une croissance durable et inclusive. Nous travaillons avec des clients des secteurs privé, public et social pour résoudre des problèmes complexes et créer un changement positif pour toutes nos parties prenantes. Nous combinons des stratégies audacieuses et des technologies de transformation pour aider les organisations à innover de manière plus durable, à obtenir des gains durables en termes de performance et à former des effectifs qui prospèreront pendant cette génération et celles qui suivront.

À propos de McKinsey Growth, Marketing & Sales

La mission de McKinsey Growth, Marketing & Sales est d’aider les chefs de file des clients consommateurs et inter-entreprises à créer une croissance qui compte par le biais de transformations significatives et de profits axés sur le marketing. Cette pratique aide nos clients à définir leur orientation stratégique, à développer leurs capacités de marketing et de vente et à connecter leur organisation pour réaliser le plein potentiel des opportunités omnicanales d’aujourd’hui. Les clients bénéficient de l’expérience de McKinsey dans les domaines clés du marketing, de la tarification B2B et B2C, de l’expérience client, ainsi que de la gestion des ventes et des canaux.

À propos de S4G Consulting

S4G Consulting , un partenaire de Salesforce Platinum avec des bureaux en Espagne, propose des services de conseil de Salesforce de premier ordre pour les entreprises de tous les secteurs. Fondée en 2008, elle a été l’un des premiers partenaires Salesforce dans la région EMOA et a travaillé avec des centaines d’entreprises au fil des ans. En 2018, elle a été classée parmi les 10 meilleurs partenaires mondiaux de Salesforce Platinum en termes de notation des clients, ce qui reflète son accent mis sur l’excellence, qui est l’une des valeurs fondamentales de la société. Aujourd’hui, la société compte plus de 150 employés répartis dans trois bureaux et plus de 400 certifications Salesforce.