Mark Simon nommé vice-président des opérations et de la fabrication pour l’unité fonctionnelle des pompes du groupe Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases

TEMECULA, Californie, 10 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Le groupe Clean Energy & Industrial Gases (le « Groupe ») de Nikkiso Cryogenic Industries, qui fait partie du groupe de sociétés Nikkiso Co., Ltd (Japon), est heureux d’annoncer que Mark Simon a été nommé vice-président des opérations et de la fabrication pour l’unité fonctionnelle des pompes.

Mark possède une expérience mondiale et des opérations importante, plus récemment avec Ebara à Reno au cours des neuf dernières années, assurant la direction en tant que vice-président des opérations/directeur général pour la division Cryodynamics. Sa formation approfondie et ses certifications comprennent un BS en gestion d’entreprise, la certification Greenbelt Lean/Six Sigma et la certification ISO/QS 9000.

À ce poste, Mark dirigera les opérations mondiales de l’unité commerciale des pompes cryogéniques et travaillera à l’alignement et à l’ajustement des sites du groupe pour la croissance, les normes de qualité, la sécurité et les rapports. Il développera et mettra en œuvre la stratégie de fabrication mondiale et le système de gestion de l’excellence opérationnelle.

« L’ancienneté et l’expérience impressionnante de Mark dans l’industrie des machines industrielles et de l’énergie seront d’un grand avantage pour l’unité des pompes NCEIG et il servira en tant que nouveau membre de notre équipe de direction », selon Daryl Lamy, président de l’unité des pompes cryogéniques.

Mark sera basé à Reno, dans le Nevada, et effectuera de nombreux déplacements sur les sites de pompage nationaux et mondiaux du groupe. Avec cette nomination, Nikkiso poursuit son engagement d’avoir une présence à la fois locale et mondiale pour ses clients.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd.) et ses entreprises membres fabriquent et entretiennent des équipements de traitement du gaz cryogénique (pompes, turbodétendeurs, échangeurs thermiques, etc.), et des usines de traitement pour les gaz industriels, la liquéfaction du gaz naturel (GNL), la liquéfaction de l’hydrogène (LH2) et le cycle organique de Rankine pour la récupération de la chaleur des déchets. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Nikkiso Cryo, de Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, de Cosmodyne et de Cryoquip, et d’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

