Mark Simon nomeado Vice-Presidente de Operações e Manufatura da Unidade Funcional de Bombas do Clean Energy & Industrial Gases Group da Nikkiso

TEMECULA, Califórnia, June 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a nomeação de Mark Simon para Vice-Presidente de Operações e Manufatura da Unidade Funcional de Bombas.

Mark tem vasta experiência com operações e global, mais recentemente com a Ebara em Reno nos últimos nove anos, em liderança como Vice-Presidente de Operações/Gerente Geral da divisão de Criodinâmica. Seu extenso currículo inclui uma BS em Gestão de Empresas, Certificação Lean/Six Sigma Greenbelt e certificação ISO/QS 9000.

Nesta função, Mark irá liderar as operações globais da Unidade de Bombas Criogênicas visando alinhar e ajustar as divisões do Grupo em termos de crescimento, padrão de qualidade, segurança e relatórios. Ele irá desenvolver e implementar a estratégia global de manufatura e o sistema de gestão de excelência operacional.

“O impressionante histórico e experiência de Mark na indústria de máquinas industriais e energia serão de grande benefício para a NCEIG Pumps Unit como novo membro da nossa Equipe de Liderança Sênior”, disse Daryl Lamy, Presidente da Unidade de Bombas Criogênicas.

Mark estará baseado em Reno, Nevada, e visitará constantemente as instalações de bombas do Grupo dentro e fora do país. Com esta adição, a Nikkiso dá continuidade ao seu compromisso de ser uma presença global e local para seus clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processo para Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .