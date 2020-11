Manufatura de Células de Energia da Lithium Werks continua a crescer

AUSTIN, Texas e ENSCHEDE, Holanda, Nov. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Embora 2020 tenha trazido muitos desafios sem precedentes para todas as empresas ao redor do mundo, a Lithium Werks continua a fabricar as Melhores células de Energia Lithium Iron Nanophosphate™ patenteadas para os mercados mais exigentes.

Nossas células Nanophosphate™ 26650 são usadas como células únicas, bem como na fabricação de pacotes de células e módulos , tais como nossos módulos de bateria Lithium Werks P40-24. Elas são implementadas pelos nossos clientes em uma grande variedade de aplicações de energia, pulso e stand-by. A Potência, Segurança e Vida Útil líderes do mercado das nossas células LFP as tornam ideais para uso em muitas aplicações essenciais. Nossas células 18650 e 26650 são usadas em setores de negócios, tais como armazenamento de energia, UPS, tecnologias de comunicação, aeroespacial, aplicações de emergência e outras aplicações de iluminação, equipamentos industriais, dispositivos médicos e bens de consumo, apenas para citar alguns. Elas são essenciais para os negócios da nossa organização e são uma parcela crescente do nosso portfólio de produtos.

A Lithium Werks tem capacidade de produção de milhões de células 18650 e 26650 por mês na nossa fábrica de última geração na China. Graças à demanda contínua por parte dos nossos clientes de prestígio, em um amplo espectro de aplicações, não pretendemos descontinuar nenhuma célula durante muito tempo.

Para mais informações sobre as nossas células de energia, visite este link: https://lithiumwerks.com/ products/cells/

Contato:

lwmarketing@lithiumwerks.com