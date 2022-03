Manchester City annonce son partenariat officiel avec la bourse de cryptomonnaies OKX

Manchester City et OKX ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat pluriannuel

Ce partenariat concernera les équipes masculines et féminines de Manchester City, en plus des activités d’e-sport du club

VICTORIA, Seychelles, 11 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Manchester City, vainqueur de la Premier League, a annoncé aujourd’hui un partenariat mondial avec la deuxième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, OKX, en la nommant Official Cryptocurrency Exchange Partner (Partenaire officiel dans le domaine des cryptomonnaies) du club.

Première incursion d’OKX dans l’univers du sport et du divertissement, ce partenariat concernera les équipes masculines et féminines de Manchester City, en plus des activités d’e-sport du club.

La bourse de cryptomonnaies rapide, sécurisée et innovante d’OKX est utilisée par plus de 20 millions d’utilisateurs fidèles sur plus de 180 marchés pour découvrir la puissance des cryptomonnaies.

OKX et Manchester City partage des valeurs d’innovation continue, de développement des talents et d’avancées technologiques – un partenariat clé entre les deux organisations.

Les nouveaux partenaires collaboreront sur un certain nombre d’expériences exclusives pour la clientèle mondiale d’OKX, en plus d’une présence dans les stades Etihad stadium et Academy Stadium. Les nouveaux partenaires chercheront également à explorer ensemble de futurs projets d’innovation.

Roel De Vries, directeur de l’exploitation de City Football Group, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir OKX en tant que partenaire officiel de Manchester City aujourd’hui alors qu’ils cherchent à s’aventurer dans le monde du sport. Le nouveau partenariat réunit nos valeurs communes visant à innover, promouvoir la réussite et être à la pointe de nos secteurs respectifs. Leur approche vaste et inclusive pour cibler différents publics correspond à notre approche. Nous sommes impatients de travailler ensemble tout au long du partenariat. »

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Manchester City, l’une des équipes les plus appréciées et les plus prospères au monde. Le football et les cryptomonnaies partagent quelque chose d’important : ils s’adressent à tout le monde, ils créent une inclusivité au sein de la société. Pour OKX, Manchester City est un club qui illustre la capacité du football à faire une différence positive dans la vie des gens, pour réunir les gens autour de l’amour commun du beau jeu. Pour la première fois, nous entrons dans la Premier League en tant que partenaire officiel dans le domaine des cryptomonnaies de Manchester City pour célébrer cet esprit communautaire dans le monde du football parce que c’est quelque chose que nous partageons tous les deux », a déclaré Jay Hao, PDG d’OKX.

Les photos accompagnant cette annonce sont disponibles sur

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 99b1c268-b437-430e-a504- cf4d276df83a/fr

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ d63580c8-9c47-4baa-a5ea- 93d724c69409/fr

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ 2c7534e4-7252-4896-bc5a- f94f1ec6f423/fr

Richard Kay richard.kay@okx.com