L’université d’intelligence artificielle d’Abu Dhabi a créé des départements dédiés à la robotique et à l’informatique pour répondre à une demande mondiale croissante

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 04 août 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — L’Université d’intelligence artificielle Mohamed bin Zayed (MBZUAI) a ouvert deux nouveaux départements et lancé quatre programmes d’études supérieures dans les domaines de la robotique et de l’informatique, afin de répondre à la demande mondiale croissante dans ces secteurs, qui devraient respectivement atteindre 225 milliards de dollarsi et 140 milliards de dollars d’ici à 2030ii.

Les nouveaux départements viennent compléter les départements actuels dédiés à la vision par ordinateur (CV), à l’apprentissage automatique (ML) et au traitement du langage naturel (NLP) de l’université, qui sont classés parmi les 20 premiers au monde par CSRankings.

En parallèle à la création de ces nouveaux départements, l’université a lancé des programmes de master et de doctorat en robotique et en informatique. Ces programmes contribueront à étendre l’écosystème d’IA des Émirats arabes unis et à renforcer leur position en tant que centre international de recherche et d’innovation dans le domaine de l’IA.

Le président et professeur universitaire du MBZUAI, Eric Xing, a déclaré : « La création de ces deux nouveaux départements témoigne de l’effort durable du MBZUAI visant à construire une base solide pour l’excellence de la recherche et l’innovation dans le domaine de l’intelligence artificielle. L’université continuera d’attirer à Abu Dhabi des professeurs et des chercheurs de renommée mondiale dans ces domaines, et de donner aux étudiants les moyens de devenir des précurseurs dotés de compétences très recherchées dans la mise au point d’outils et d’applications d’IA avancés dans tous les secteurs d’activité. Compte tenu de la renaissance numérique que nous connaissons actuellement, les compétences dans ces disciplines sont de plus en plus demandées. »

Le département de robotique se concentrera sur une recherche originale rigoureuse ciblant des résultats probants et mettra l’accent sur l’apprentissage et les algorithmes des robots plutôt que sur la mise au point de nouveaux appareils robotiques. Le département d’informatique offrira une expertise technique inégalée dans le domaine des technologies fondamentales qui ont été à l’origine de l’essor et de l’impact spectaculaires des technologies de l’information au cours des quatre dernières décennies.

Le professeur Timothy Baldwin, doyen par intérim du MBZUAI, a déclaré : « Le MBZUAI est à la pointe de l’enseignement et de la recherche dans le domaine de l’IA. C’est ce qui fait la spécificité et la compétitivité de nos programmes à l’échelle mondiale. Le département de robotique se concentrera sur la recherche en robotique autonome et centrée sur l’humain, ainsi que sur la formation de la prochaine génération de spécialistes de la robotique, qui maîtriseront à la fois l’IA et la robotique, afin de promouvoir des carrières à la pointe de l’enseignement, du secteur industriel et des pouvoirs publics. »

La robotique est une technologie de transformation qui révolutionne des secteurs tels que l’industrie, la santé, l’agriculture et les transports. Les études récentes annoncent une forte demande d’expertise dans le domaine de la robotique pour les années à venir, le marché de la technologie robotique devant dépasser 225,6 milliards de dollars en valeur d’ici à 2030iii. Cette demande sera fortement entravée par la pénurie mondiale de talents attendue, qui pourrait toucher jusqu’à 85 millions d’emplois d’ici à 2030, faute de personnes qualifiées pour les pourvoiriv. D’autre part, le marché mondial de l’emploi dans le secteur informatique est en plein essor, avec en prévision un TCAC à 14,5 % entre 2021 et 2027 et quelques 3,5 millions d’emplois d’ici à 2026v.

Les candidatures pour la rentrée 2024 seront ouvertes le 1er septembre 2023. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mbzuai.ac.ae ou contactez admissions@mbzuai. ac.ae

i Precedence Research

ii Precedence Research

iii Precedence Research

iv Korn Ferry

v Projections du marché de l’emploi dans le secteur informatique ( The Most Surprising Computer Science Job Statistics And Trends in 2023 • GITNUX )

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante https://www. globenewswire.com/NewsRoom/ AttachmentNg/eb82e469-758c- 46ca-b84c-ddeb1502171d

GlobeNewswire Distribution ID 1000833222