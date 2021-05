Liderança Técnica da LeddarTech Destacada em Três Grandes Eventos em maio de 2021 Focados em Sensoriamento Ambiental que Reimagina as Soluções ADAS e AD

QUEBEC CITY, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD de Nível 1-5, tem o prazer de anunciar sua participação em vários eventos digitais globais em maio como expositora, apresentadora e patrocinadora. A empresa irá apresentar suas plataformas de tecnologia abrangentes para que os clientes possam resolver desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos do mercado automotivo e de mobilidade. Essas soluções apresentadas incluem a plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e a plataforma de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil com base na tecnologia LeddarEngine™ patenteada.

RESO360 Online – 5 de maio (Digital)

Com foco em parceria e colaboração, este evento é patrocinado e criado pela Câmara de Comércio e Indústria de Quebec reunindo a comunidade empresarial para envolver, contribuir e aprender sobre as principais tendências no mundo dos negócios.

Painel em destaque: “Artificial Intelligence Through Connected Objects” (Inteligência Artificial em Objetos Conectados), um painel de discussão (em francês) com Frantz Saintellemy, Presidente e COO da LeddarTech, 5 de maio, 16h20 – 17h05 ET.

EcoMotion Week 2021 (Semana Movimento Ecológico) – 18-20 de maio (Digital)

Como patrocinadora Gold, a LeddarTech se une à EcoMotion como palestrante e expositora. A EcoMotion é uma joint venture do Innovation Institute de Israel, da Smart Mobility Initiative, do Ministério da Economia e das indústrias automotivas e de alta tecnologia. O evento reúne as principais empresas do mundo pioneiras no campo da mobilidade inteligente com centenas de startups, investidores, líderes do setor, decisores políticos e mais participantes virtuais e com exibições ao vivo na plataforma.

Apresentação principal: “Re-Imagining the Path to Autnomous Driving” (Reimaginação do Caminho para uma Condução Autônoma), com Pierre Olivier, Diretor Técnico da LeddarTech, e Youval Nehmadi, Diretor de Engenharia, Fusão e Percepção de Sensores, 19 de maio.

Mercado de inovação: A LeddarTech apresentará suas soluções de detecção e percepção que definem o mercado de aplicativos ADAS e AD, incluindo a plataforma LeddarVision e vários componentes e software de detecção.

Autonomous Vehicles Online (Veículos Autônomos Online) 2021 – 26-27 de maio (Digital)

A LeddarTech é um dos principais patrocinadores desta versão digital do evento Autonomous Vehicles Online, hospedando uma apresentação principal com colegas profissionais que desenvolvem a próxima geração de tecnologia de condução autônoma.

Apresentação principal: “Robust Environmental Sensing Technology – Enabling Mass-Market Adoption of Safer and Smarter AD Technology” (Tecnologia de Sensores Ambientais Robustos – Capacitação de Adoção em Massa de Tecnologia AD Mais Segura e Mais Inteligente), com Pierre Olivier, Diretor Técnico da LeddarTech, e Ronny Cohen, Diretor Sênior, Operações e Engenharia de Israel, 26 de maio, 9h10 –10h00 ET.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1- 2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com e Li nkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

