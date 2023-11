L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal adopte une technologie de détection précoce du cancer ciblant 50 gènes

RIYAD, Arabie Saoudite, 01 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (ci-après « KFSH&RC ») a franchi un considérable cap en réalisant avec succès des biopsies liquides chez des patients issus de différents groupes d’âge. Cette innovation constitue une alternative plus sûre aux biopsies tissulaires conventionnelles. Premier établissement de santé au Moyen-Orient à adopter cette technologie de pointe, le KFSH&RC se distingue sensiblement.

Cette méthode révolutionnaire se caractérise par sa capacité à détecter près de 50 gènes associés au cancer, mais aussi plus de 3 000 mutations génétiques, et représente une avancée majeure dans les soins aux patients. Elle rend ainsi caduque l’extraction des fragments tissulaires affectés en amont des analyses. Cette étape est synonyme d’un grand changement, et permet d’améliorer considérablement les résultats en matière de soins de santé et l’expérience thérapeutique dans son ensemble.

La biopsie liquide présente divers avantages par rapport aux biopsies tissulaires traditionnelles. La procédure est d’abord moins invasive, prenant la forme d’un simple prélèvement sanguin de 10 ml qui peut se réitérer au cours dutraitement. Elle permet par ailleurs la détection rapide et très précise des biomarqueurs tumoraux, la prévision des réponses au traitement, l’identification des mutations émergentes et la confirmation de l’absence de récidive tumorale, le tout constituant une nette avancée en cancérologie.

Le recours à cette technologie représente une alternative plus sûre aux biopsies traditionnelles pour les patients chez qui l’accès aux tissus touchés sans intervention chirurgicale est compliqué, comme c’est le cas du cancer du poumon. Elle est particulièrement favorable aux patients âgés, pour qui une biopsie du tissu pulmonaire n’est pas toujours appropriée en raison du risque de complications graves qui y est associé.

Le KFSH&RC expose son pavillon à la Global Health Exhibition organisée à Riyad du 29 au 31 octobre, au titre de partenaire santé stratégique de l’événement. À cette occasion, les visiteurs pourront découvrir la technologie de biopsie liquide et bien d’autres solutions et technologies en matière de soins de santé.

La technologie de biopsie liquide est prometteuse pour d’autres étapes du traitement du cancer du sein au KFSH&RC. L’utilisation systématique du test permet d’établir un inventaire des mutations à l’origine des tumeurs constatées au sein de la population locale, entraînant un diagnostic précoce du cancer en amont de la formation des tumeurs. Elle permet en outre d’assurer un suivi régulier de l’évolution de la pathologie du patient en cours de traitement, de réajuster les protocoles de soins en temps opportun et d’empêcher l’aggravation de la maladie.

Cette réalisation s’inscrit au cœur de l’engagement prononcé de l’hôpital en faveur du recours à des technologies de pointe dans une démarche d’optimisation de l’excellence opérationnelle et des soins aux patients. Le test induit une prise de décision clinique rapide pour la prise en charge des patients atteints de cancer, et son automatisation complète en réduit à la fois la durée et le processus.

Le KFSH&RC se distingue parmi les plus importantes institutions au monde en matière de prestation de soins de santé spécialisés. En ouvrant la voie à l’innovation, l’hôpital fait office de pôle avancé pour la recherche et l’enseignement dans le domaine médical. Enfin, il s’efforce de développer des technologies médicales et de faire évoluer les normes internationales des soins de santé grâce à des collaborations avec d’importants organismes locaux, régionaux et internationaux visant la prestation de services cliniques, de recherche et d’éducation de classe mondiale.

