Les smartphones TECNO de la prochaine génération seront dotés de la technologie de caméra sous l’écran

HONG KONG, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ — Les écrans des téléphones portables ont toujours représentés des innovations importantes dans l’histoire de l’évolution de la téléphonie mobile. Au cours des deux dernières années, les principaux fabricants de téléphones portables ont rivalisé dans le domaine du plein écran, en passant des écrans à encoche, des écrans à encoche en forme de goutte d’eau aux écrans à poinçon, ainsi que des caméras externes motorisées aux caméras coulissantes, pour tenter de trouver la meilleure solution plein écran possible. Manifestement, pour obtenir le parfait plein écran, le principal problème à résoudre concerne la caméra avant.

Récemment, TECNO, un important fabricant de téléphones portables dans le monde, suit également le rythme de l’évolution du plein écran, et pourrait doter ses modèles phares de la prochaine génération de la technologie de caméra sous l’écran dernier cri. TECNO est l’un des premiers fabricants de téléphones portables de premier plan à annoncer une production de masse de smartphones à caméra sous l’écran sur le marché mondial.

Quelles percées TECNO a-t-il réalisées sur le plan de la technologie de caméra sous l’écran ? Tout d’abord, il a fallu régler le problème que pose une caméra installée en haut de l’écran, soit la transmission de la lumière de l’écran OLED. En effet, l’application de pixels transparents dans la zone d’affichage de la caméra sous l’écran doit permettre le plein écran. En pratique, toutefois, les images étaient très floues à cause de la méthode traditionnelle d’agencement des pixels. Le laboratoire d’imagerie de TECNO a amélioré le matériau de l’écran, ce qui a considérablement augmenté la transmission de la lumière de l’écran. Celui-ci peut désormais offrir un effet visuel de plein écran.

Ensuite, l’entreprise a réalisé une autre avancée technique en matière de qualité d’image. Le laboratoire d’imagerie de TECNO optimise continuellement la disposition des pixels de la caméra sous l’écran et, en l’ajoutant à l’algorithme logiciel qu’il a mis au point, l’entreprise obtient une granularité des couleurs et une précision de pixélisation de qualité presque identique à une caméra normale. À l’heure actuelle, la caméra sous l’écran optimisée a été en mesure de résoudre les principaux problèmes relatifs à la photographie, comme la surexposition, l’imagerie floue, la lumière éblouissante, l’obscurité et le rétroéclairage.

TECNO a accumulé beaucoup d’expérience au fil de nombreuses années dans le domaine de la photographie de teints sombres et possède un net avantage en matière de segmentation. Cette innovation technologique signifie que l’innovation de TECNO dans le domaine des caméras sous l’écran favorisera davantage l’optimisation des technologies de production en série. La technologie de caméra sous l’écran sera intégrée au concept de téléphone de TECNO au cours du premier trimestre de l’année prochaine, alors restez à l’affût.

