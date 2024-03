Les scientifiques de l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal contribuent aux efforts internationaux de lutte contre l’antibiorésistance des bactéries en identifiant une toute nouvelle espèce de bactérie : Riyadhensis

RIYAD, Arabie saoudite, 26 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Des scientifiques de l’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal (ou « KFSH&RC » pour King Faisal Specialist Hospital and Research Centre) ont découvert une nouvelle espèce de bactérie, appelée « Stenotrophomonas Riyadhensis », grâce à l’application de la technologie de séquençage du génome entier (ou SGE). Cette découverte constitue une avancée majeure dans la compréhension de l’interaction entre les bactéries et les médicaments existants, et ouvre ainsi la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques. Dans le cadre de la lutte mondiale contre les bactéries antiobiorésistantes, de tels efforts sont essentiels et soulignent à la fois les capacités de recherche avancées du KFSH&RC et son rôle moteur de première importance dans la découverte scientifique et l’amélioration des soins aux patients.

La découverte de « Riyadhensis » renforce le potentiel des tests génomiques dans l’innovation de méthodes diagnostiques et thérapeutiques prometteuses, mais aussi dans le développement de la connaissance des mécanismes de résistance bactérienne, en particulier dans des environnements sensibles tels que les unités de soins intensifs (USI) et chez les patients dont le système immunitaire est affaibli. Elle représente un net progrès dans la lutte contre l’antibiorésistance des bactéries, le développement de produits pharmaceutiques et la prévention de la propagation des maladies.

Cette nouvelle bactérie a été découverte dans le cadre d’une enquête approfondie sur une épidémie présumée dans l’USI du KFSH&RC en 2019, mettant en évidence des enjeux jusqu’alors insoupçonnés par les communautés scientifiques et médicales mondiales dans l’identification et la lutte contre les nouvelles souches bactériennes. La bactérie Riyadhensis a d’abord été considérée comme une variante de Pseudomonas aeruginosa, une bactérie pathogène connue pour sa résistance aux antibiotiques. Or, un test ultérieur de profilage génomique complet a révélé qu’elle ne partageait pas les caractéristiques communes du genre Pseudomonas. Elle appartient au contraire à la famille des Stenotrophomonas, dont la composition génétique et les caractéristiques morphologiques sont uniques, à l’inverse de toutes les autres catégories scientifiquement reconnues.

Pour le Dr Ahmad Al Qahtani, chef du département des maladies infectieuses et de l’immunité au centre de recherche du KFSH&RC : « Les méthodes traditionnelles d’identification des bactéries peuvent entraîner des erreurs d’identification. En revanche, l’analyse SGE permet d’adopter une approche précise et ciblée qui garantit une identification exacte en fournissant des éclairages détaillés sur les mécanismes de résistance, ce qui prouve son grand intérêt dans les enquêtes sur les épidémies et l’amélioration des soins aux patients ».

Le Dr Reem Almaghrabi, responsable des maladies infectieuses liées à la transplantation au Centre d’excellence en transplantation d’organes du KFSH&RC, a souligné l’importance de cette découverte en préconisant une surveillance continue et l’utilisation de technologies de pointe telles que le SGE pour mettre au point des méthodes de diagnostic plus rapides et plus précises. En outre, cette approche jette les bases d’une collaboration scientifique transverse, et renforce ainsi les efforts de lutte contre l’antibiorésistance des bactéries à l’échelle mondiale.

Comprendre les nuances des nouvelles espèces bactériennes, en particulier leur résistance aux antibiotiques, apparaît crucial dans les soins de santé modernes, et constitue le principal moyen de lutte contre les infections bactériennes. Étant donné que ces bactéries développent leur résistance en continu, elles constituent une menace importante et permanente pour la santé humaine.

Il convient de rappeler qu’en 2024, Brand Finance a classé le KFSH&RC en tête des établissements de santé de la région MENA, et parmi les 20 premiers de la liste des 250 meilleurs au niveau mondial pour la deuxième année consécutive. La même année, le prestigieux magazine Newsweek l’a également distingué parmi les meilleurs hôpitaux du monde.

L’hôpital spécialisé et centre de recherche King Faisal fait partie des leaders mondiaux en matière de soins de santé spécialisés et d’innovation, et fait office de centre de formation et de recherche médicale avancée. Grâce à des partenariats stratégiques avec d’éminents établissements locaux, régionaux et internationaux, l’hôpital se consacre à faire progresser les technologies médicales et à relever les normes applicables aux soins de santé dans le monde entier.

