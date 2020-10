Les pick-up POER de GWM destinés aux marchés étrangers offrent la transmission automatique à 8 vitesses

Le lancement à venir permettra à GWM de concrétiser sa stratégie d’internationalisation

PÉKIN, 26 octobre 2020 /PRNewswire/ — GWM (601633.SS/02333.HK), un fabricant de SUV et de pick-up de renommée mondiale, fait son entrée au sein du marché international des pick-up traditionnels avec le lancement du pick-up POER au cours du quatrième trimestre de cette année, et tente de transformer son image de marque avec ce pick-up intelligent et sécuritaire. Ses caractéristiques de sécurité intelligentes ne font pas que confirmer la vision de GWM à l’égard des tendances en matière de développement technologique au sein de l’industrie automobile et son point de vue concernant la recherche et le développement, elles démontrent également l’esprit novateur de ses modèles de pick-up et le pas ferme qu’entreprend l’entreprise vers la réalisation de sa stratégie d’internationalisation.

Le premier modèle chinois offrant la transmission automatique à huit vitesses augmente la compétitivité de l’entreprise et renforce son image de marque

GWM a dévoilé la combinaison des éléments motopropulseurs de ses pick-up POER destinés à être vendus à l’étranger. Ceux-ci seront dotés du même système de transmission que les modèles vendus en Chine. Ils sont proposés avec un moteur à essence de 2 L ou un moteur diesel de 2 L, et sont équipés d’une transmission manuelle à six vitesses ou d’une transmission automatique à huit vitesses, dans le but de répondre aux différents besoins d’un large éventail de clients. Le pick-up POER est le premier modèle chinois à offrir la transmission automatique à huit vitesses, favorisant des changements de vitesse plus fluides et une vitesse de réaction plus rapide. L’ajout de la transmission automatique, qui est fournie par le fabricant de pièces automobiles de renommée mondiale ZF Friedrichshafen AG, est particulièrement important au sein des marchés internationaux. Par conséquent, non seulement le modèle équipé de la transmission automatique à huit vitesses renforce la compétitivité de GWM, mais il permet à l’entreprise de pénétrer un plus grand nombre de secteurs du marché. De plus, ce modèle vient compléter les avantages intelligents en matière de sécurité de la gamme POER, favorisant la refonte de l’image de GWM et remodelant la perception des consommateurs à l’égard de la marque.

La plateforme technologique de GWM renforce l’adaptabilité de ses produits à l’échelle mondiale.

Les modèles de la gamme POER sont construits à partir de la plateforme P71 de GWM, qui conçoit les voitures en mettant l’accent sur la sécurité, l’intelligence, la légèreté, l’espace et l’évolutivité. Celle-ci permet de concevoir des centaines de modèles de véhicules dont la taille, la puissance et la transmission varient selon les besoins. S’appuyant sur des normes mondiales pour les marchés internationaux, la plateforme P71 stimule la compétitivité fondamentale des pick-up POER.

Plus important exportateur de pick-up chinois

En septembre, GWM a exporté 2 470 pick-up, soit une augmentation de 60 % par rapport au même mois l’an dernier, et une augmentation de 47 % par rapport à l’exercice précédent. Faisant preuve d’une résilience remarquable, GWM a continué sa reprise et demeure le leader des exportations de la Chine. De janvier à septembre 2020, GWM a exporté 11 648 pick-up, ce qui lui a permis de demeurer le plus important exportateur chinois pour une 22e année consécutive, et le premier exportateur de pick-up chinois à offrir ses produits dans 45 pays à travers le monde. GWM entre dans une nouvelle ère, au moment où le lancement de la gamme POER donne un nouvel élan à la croissance de l’entreprise.