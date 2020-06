Les partenaires de Smile Train reprennent les opérations des fentes labio-palatines afin de sauver des vies en Afrique

NAIROBI, Kenya, 24 juin 2020 /PRNewswire/ — Alors que les mesures de restriction gouvernementales sont progressivement levées en Afrique et que les communautés commencent à revenir à la normale, l’organisme de bienfaisance Smile Train, qui offre des opérations des fentes labio-palatines, travaille avec ses partenaires locaux en Afrique pour continuer à proposer des opérations gratuites qui permettent de sauver des vies. Bien que le monde ait changé en raison de la pandémie de COVID-19, la priorité absolue de Smile Train reste, comme toujours, d’assurer la sécurité et le bien-être de ses bénéficiaires, de ses partenaires médicaux et des familles.

Le Dr Esther Njoroge-Muriithi, vice-présidente et directrice régionale de Smile Train Africa, a fait remarquer que de nombreux patients étaient en attente d’opération de leur fente labio-palatine depuis le mois d’avril, quand celles-ci ont été reportées. Pendant cette période, Smile Train a continué de fournir des soins complets pour les fentes labio-palatines, notamment dans le domaine de la nutrition, de l’orthophonie et du soutien psychologique aux patients. Smile Train a également investi plus de 500 000 dollars US dans la distribution d’équipements de protection individuelle (ÉPI), de postes de lavage des mains et de masques pour ses partenaires et ses patients, ainsi que d’équipements permettant à ses partenaires de continuer à offrir des soins aux personnes présentant une fente labio-palatine tout en se protégeant et en protégeant leurs patients contre le COVID-19.

« Chez Smile Train Africa, nous nous réjouissons que, dans la mesure du possible, les patients puissent désormais bénéficier d’opérations de la fente labio-palatine qui leur permettront de vivre une vie épanouie et productive. Ces deux derniers mois, ce sont environ 2 500 patients qui n’ont pas pu recevoir de traitement. Bien que les opérations aient été reportées, notre modèle complet de soins de la fente labio-palatine et de partenariat nous a permis de reprendre rapidement le dessus et de maintenir l’accès à un traitement sûr pour nos patients », a déclaré le Dr Njoroge-Muriithi.

« Smile Train Africa a fourni les ÉPI, les oxymètres de pouls, les thermomètres infrarouges sans contact, les postes de lavage des mains et les masques dont nous avions grand besoin et qui contribueront largement à assurer la sécurité et le bien-être des travailleurs de la santé et des patients, tout en freinant la propagation du virus. Lorsque des tests sont disponibles, Smile Train soutient ses partenaires locaux avec des subventions qui leur permettront de tester les patients avant qu’ils ne subissent l’opération », a-t-elle ajouté.

Bien que Smile Train ait conseillé la reprise des traitements, le professeur Adetokunbo Adebola, membre du conseil médical consultatif de Smile Train Africa, a souligné que la reprise prudente des opérations était principalement guidée par les mesures mises en place par les ministères de la Santé de chaque pays. Tandis que certains pays sont parvenus à ralentir la propagation du virus de manière plus efficace, d’autres éprouvent encore des difficultés. Le professeur Adebola a conseillé aux partenaires de suivre les directives de chaque pays en vue de reprendre les soins des fentes labio-palatines.

« La reprise des opérations est un réconfort bienvenu, même pour nos équipes chirurgicales, mais elle doit être mise en œuvre avec les conseils et l’appui des gouvernements de manière systématique. La menace virale est bien réelle. Certains pays font encore face à un taux d’infection galopant qui submerge leur système de santé. Nous encourageons donc les partenaires de Smile Train à respecter les normes les plus strictes en matière de prévention et de contrôle avec nos patients », a déclaré le professeur Adebola.

Smile Train soutient activement des programmes en Afrique depuis 2002. Depuis lors, l’organisation a établi des partenariats locaux avec plus de 245 hôpitaux partenaires dans toute l’Afrique pour dispenser gratuitement plus de 120 000 opérations de la fente labio-palatine.

Une fente labio-palatine, communément appelée bec-de-lièvre, est une malformation congénitale courante qui survient lorsque certaines structures corporelles autour de la bouche ne fusionnent pas au cours du développement du fœtus. Cette malformation peut impliquer la lèvre et/ou le palais, qui se compose du palais dur et du palais mou. Les causes des fentes labio-palatines sont encore inconnues, mais les facteurs de risque incluent des facteurs environnementaux, une nutrition inadéquate avant et pendant la grossesse, ainsi que des facteurs génétiques.

Dans le monde entier, de nombreux enfants atteints de fentes labio-palatines non traitées vivent dans l’isolation, ont des difficultés à se faire des amis et à aller à l’école, mais surtout, ils ont du mal à manger, respirer et parler. Smile Train continue de sensibiliser les communautés locales, luttant contre les mythes et les fausses informations au sujet des fentes labio-palatines.

ABOUT SMILE TRAIN

Smile Train propose aux professionnels de santé locaux des formations, des financements et des ressources afin d’offrir aux enfants du monde entier présentant des fentes labio-palatines des opérations et des soins complets gratuits. Sa solution durable et son modèle de santé global et évolutif permettent de traiter les fentes labio-palatines et d’améliorer sensiblement la vie des enfants, notamment leur aptitude à manger, respirer et parler, et en fin de compte à s’épanouir. Pour en savoir plus sur l’approche durable de Smile Train qui permet aux dons d’avoir un impact à la fois immédiat et à long terme, rendez-vous sur smiletrain.org. Pour plus d’informations sur le travail de Smile Train en Afrique, rendez-vous sur smiletrainafrica.org et/ou contactez info@smiletrainafrica.org.

CONTACT PRESSE SMILE TRAIN

Emily Manjeru

Directrice des relations publiques et de la communication, Afrique

+254 724 926 269/ +254737 621 668

emanjeru@smiletrain.org