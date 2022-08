Les lauréats de la septième édition annuelle des Prix Stevie® pour les grands employeurs ont été annoncés

Les principaux gagnants incluent IBM et Tata Consultancy Services

Annonce des Prix Stevie 2022 pour les grands employeurs

FAIRFAX, Virginie, 09 août 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Les lauréats des Prix Stevie® pour les grands employeurs 2022 (la septième édition annuelle), un concours international, ont été annoncés aujourd’hui. Les prix récompensent les meilleurs employeurs au monde ainsi que les professionnels, les équipes, les réalisations des ressources humaines ainsi que les produits et fournisseurs liés aux RH qui aident à créer et à favoriser des lieux de travail exceptionnels.

Parmi les organisations ayant remporté le plus grand nombre de Prix Stevie, on compte : IBM, mondialement (27 prix d’or, d’argent et de bronze), Tata Consultancy Services, mondialement (23), Enerjisa Enerji, en Turquie (21), Bank of America, aux États-Unis (18), Cathay United Bank, à Taïwan (10), Globe Telecom, Inc., aux Philippines (10), MİGROS, en Turquie (10), Abu Dhabi Customs, aux Émirats arabes unis (8), DHL Global Forwarding, en Allemagne (8), Sabanci Holding, en Turquie (8), İGA (aéroport d’Istanbul), en Turquie (7), Megaphone, en Australie (7) et NEQSOL HOLDING, en Azerbaïdjan (7).

La semaine prochaine, les lauréats des deux grands Prix Stevie (« Best of Show ») seront annoncés. L’un d’eux sera remis par la candidature qui a reçu la note moyenne la plus élevée de la part des juges. L’autre, pour l’Organisation de l’année, sera remis au participant avec le plus de points remportés dans le cadre du concours.

Les lauréats des Prix Stevie grand, d’or, d’argent et de bronze seront récompensés lors d’un banquet de remise des prix organisé au Caesars Palace à Las Vegas, le 17 septembre. Les billets pour l’événement sont maintenant en vente.

Plus de 950 candidatures d’organisations de 26 pays ont été évaluées dans le cadre du concours de cette année. Les gagnants ont été sélectionnés en fonction des scores moyens de plus de 100 professionnels à travers le monde , agissant en tant que juges. Les lauréats dans les catégories Employeur de l’année, sponsorisées par HiBob , ont été déterminés par un mélange unique des scores moyens des juges professionnels et de plus de 80 000 votes du public.

Les Prix Stevie pour les grands employeurs récompensent les réalisations dans de nombreux aspects du lieu de travail. Les catégories comprennent :

Employeur de l’année

Réalisations en matière de RH

Prix individuels des RH

Catégories des équipes de RH

Prix des fournisseurs de solutions

Réponse à la COVID-19

Plus de 50 nouvelles catégories de produits et services

Leadership éclairé

Les prix sont présentés par les Prix Stevie, qui organisent huit des plus grands programmes mondiaux de récompenses commerciales, dont les prestigieux International Business Awards ® et les American Business Awards ®.

À propos des Prix Stevie

Les Prix Stevie sont décernés dans huit programmes : les Prix Stevie en Asie-Pacifique, les Prix Stevie en Allemagne, les Prix Stevie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Prix Stevie pour les grands employeurs, les Prix Stevie pour les femmes entrepreneurs et les Prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours des Prix Stevie reçoivent chaque année plus de 12 000 candidatures émanant d’entreprises de plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Stevies reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Prix Stevie, visitez le site http://www.StevieAwards. com .

À propos d’HiBob

HiBob est une plateforme de RH moderne conçue pour les entreprises modernes. La plateforme intuitive et axée sur les données d’HiBob, « Bob », a été conçue pour la façon dont les gens travaillent aujourd’hui : à l’échelle mondiale, à distance et en collaboration. Depuis son lancement fin 2015, HiBob a enregistré une croissance à trois chiffres de son chiffre d’affaires en glissement annuel et est devenue la plateforme de choix en matière de RH pour plus de 2 500 entreprises modernes, de taille moyenne et multinationales qui comprennent qu’une puissante suite technologique agile pour les RH est essentielle et un facteur clé de la réussite organisationnelle. Des entreprises dynamiques à travers le monde telles que Cazoo, Gong, Hopin, Monzo, Happy Socks, Fiverr et VaynerMedia font confiance à Bob pour aider les responsables et les RH à connecter, engager, développer et retenir les meilleurs talents.Pour tout complément d’information sur HiBob, veuillez consulter le site www.hibob.com .

Contact :

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse : https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 24054089-2286-4589-b277- bd10a2930779/fr