Les jeunes du monde entier souhaitent faire la différence 

PÉKIN, 1er décembre 2022 /PRNewswire/ — « Nous devons contribuer en trouvant notre passion, en ayant de grands rêves, puis en commençant doucement, et en aimant autrui en cours de route, et nous pouvons sans aucun doute avoir un impact sur le monde à un tout autre niveau », a déclaré Geresu Dagmawit Mesfin lors de la finale du quatrième concours d’expression orale en anglais pour les jeunes du China Daily Belt and Road, qui s’est tenu en ligne du 26 au 27 novembre.

Geresu Dagmawit Mesfin, 24 ans, originaire d’Éthiopie, Wang Zhisheng, 21 ans, originaire de Chine, et Gabriella Madombwe, 19 ans, originaire d’Afrique du Sud, ont été les trois gagnants parmi les six finalistes. Près de 40 jeunes de plus de 30 pays et régions avaient participé à la demi-finale.

Sur le thème « Les jeunes font la différence », tous les finalistes se sont exprimés sur la manière dont les jeunes peuvent contribuer à rendre le monde meilleur en proposant et en apportant des changements positifs.

Dans son discours, Wang Zhisheng appelle les jeunes des quatre coins du monde à contribuer à un avenir meilleur pour cette planète que tous les êtres humains pourront partager. « Je crois que les jeunes peuvent et doivent faire une énorme différence. »

« La jeunesse, c’est voir le monde à travers sa propre perspective, une perspective imperturbable qui n’a pas été entachée par les restrictions de la réalité, a affirmé Gabriella Madombwe. Optimisme, espoir, courage, idéalisme, énergie ; c’est ainsi que je vois la jeunesse. »

Au terme de la compétition finale, l’un des juges, Mark Levine, professeur à l’université Minzu de Chine, a fait l’éloge de l’événement et des participants.

« Ce concours fut unique, extrêmement intéressant et instructif. Les participants sont venus du monde entier. »

Le concours d’expression orale en anglais pour les jeunes du China Daily Belt and Road, organisé pour la première fois il y a trois ans, a constitué une importante plateforme publique pour les jeunes du monde entier, leur permettant d’échanger des idées, d’approfondir leur compréhension mutuelle et de parfaire leurs compétences en matière de communication. Cet événement annuel a attiré des participants de 51 pays et régions.

L’événement de cette année a débuté en janvier. Des épreuves préliminaires ont été organisées hors ligne en Malaisie, en Russie, en Serbie et en Afrique du Sud, ainsi que dans neuf universités chinoises. Après cet événement, les participants auront l’occasion de prendre part à d’autres activités afin d’acquérir une meilleure compréhension de la Chine sur le plan linguistique et culturel.