L’édition 2023 de la Semaine du Climat de la région Moyen-Orient/Afrique du Nord ou la mise en lumière du rôle capital du Forum sur les Minéraux du Futur dans la création de chaînes de valeur minières responsables pour une transition énergétique saine

RIYAD, Arabie Saoudite, 18 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — La Semaine 2023 du Climat de la région MOAN organisée à Riyad a mis en évidence le rôle déterminant du Forum sur les Minéraux du Futur (ci-après « FMF ») dans la conception de solutions d’avenir dédiées au monde minéral.

Animé par Aldo Pennini, directeur de la stratégie, des programmes et du contenu du FMF, le panel rassemblait d’éminents experts, parmi lesquels Son Excellence Abdulrahman Al Belushi, sous-ministre adjoint chargé du développement minier au ministère de l’industrie et des ressources minérales, Monsieur l’ingénieur Saud Al-Mandil, vice-président du département technologie et R&D chez Ma’aden, le Docteur Thamer Aldaajani, directeur général de la recherche minière et des hydrocarbures à la Cité du roi Abdulaziz pour la science et la technologie ; Ali Al-Mutairi, directeur exécutif du FMF, le Docteur Abdullah Al-Nabhan, directeur principal de l’enquête et de l’exploration à la Commission géologique saoudienne, et le Professeur Jim Skie, président du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

« Les minéraux représentent une source essentielle à de nombreuses industries et projets », a déclaré Son Excellence Abdulrahman Al Belushi, en soulignant particulièrement la nécessité d’adopter des politiques durables permettant de minimiser l’impact environnemental au bénéfice de la communauté.

Saud Al Mandil a pointé l’engagement de Ma’aden en faveur de la durabilité dans le secteur minier. Ma’aden se donne pour vocation de réduire l’impact environnemental par une gestion responsable des ressources naturelles, conformément à l’engagement du Royaume envers l’Accord de Paris sur le climat.

Thamer Aldaajani a mis en relief le rôle central de la recherche dans la compréhension de l’impact économique et environnemental sur les ressources minérales, et dans l’amélioration de leurs chaînes de valeur. Il a reconnu les enjeux du secteur minier face à la difficulté d’équilibrage entre extraction des minéraux et préservation de l’environnement.

Ali Al-Mutairi a résumé la mission du FMF en déclarant : « Le FMF vise à façonner l’avenir des minéraux dans un contexte de transition énergétique en ouvrant la voie au dialogue et à la collaboration multipartites. Le Forum sert de plateforme internationale et permet aux acteurs du secteur minier d’explorer de nouvelles terres d’opportunités dans une super région minière qui s’étend de l’Afrique à l’Asie occidentale et centrale ».

Abdullah Al-Nabhan a développé la formation géologique du bouclier arabo-nubien, en soulignant l’importance de ses riches ressources minérales vertes dans la transition énergétique. En parallèle, le Professeur Jim Skea a annoncé la toute première intégration du rôle des minéraux dans la transition énergétique dans le prochain rapport pluriannuel du GIEC.

La troisième édition du FMF, sous mécénat du Gardien des deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salmane ben Abdelaziz d’Arabie saoudite, se tiendra du 9 au 11 janvier 2024 au Centre international de conférences du Roi Abdulaziz de Riyad.

