LeddarTech Volta a Realizar Eventos Presenciais como Patrocinadora e Expositora Líder na Tech.AD 2021 em Berlim, Alemanha

LeddarTech participa da Tech.AD Europe como Patrocinadora Líder e como apresentadora e expositora deste evento ao vivo no Titanic Chaussee Berlin, Alemanha, de 1 a 2 de julho de 2021. Participe do evento também juntamente com a LeddarTech pessoalmente ou de forma digital registrando-se hoje mesmo no autonomous-driving-berlin.com .

QUEBEC CITY, June 15, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD de Nível 1-5, está animada para reacender seu calendário de eventos presenciais como patrocinadora líder e palestrante principal da Tech.AD. A Tech.AD há muito tempo é conhecida como uma das principais conferências técnicas da Europa sobre ADAS e AD. O CTO da LeddarTech, Pierre Olivier, será jurado honorário do Oitavo Prêmio Anual Tech.AD Europe. Esses prêmios homenageiam pessoas físicas e jurídicas que criaram soluções ou produtos excepcionais que contribuem para o desenvolvimento automotivo da ADAS/AD.

Com foco na detecção ambiental que reimagina as soluções ADAS e AD, a equipe da LeddarTech participará de várias sessões neste evento.

Apresentação principal: 1º de julho de 2021, 16h45 – 17h05 CET

Tema : Modalidades de Detecção, Fusão de Sensor e Percepção para Condução Autônoma. O palestrante, Pierre Olivier, Diretor de Tecnologia da LeddarTech, irá falar sobre os desafios e as oportunidades emocionantes enfrentadas pela comunidade empresarial da ADAS e da AD.

Sessão World Café: 2 de julho de 2021, 13:15 – 15:35 CET

Tema: Sensor Café – Fusão de Objeto vs. Fusão Primária de Sensor – Qual é a Solução Superior? Moderadores: Reza Rashidi Far, PhD, e André Malz, PhD, da divisão de Gestão Estratégica de Produtos da LeddarTech.

Estande de exposição (6): 1-2 de julho de 2021.

A LeddarTech apresentará soluções que resolvem desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor automotiva e de mobilidade. A LeddarTech apresentará essas soluções por meio de uma abordagem inovadora de demonstrações no local e ao vivo de:

Mobilidade e SEUS sensores, incluindo Leddar™ Sight LiDAR recém-lançado e o premiado Leddar™ Pixell ;

LiDAR recém-lançado e o premiado ; LeddarVision™ , uma solução de fusão e percepção de sensores que oferece modelos ambientais 3D altamente precisos para autonomia L1-5;

, uma solução de fusão e percepção de sensores que oferece modelos ambientais 3D altamente precisos para autonomia L1-5; Apresentação Especial: Westfield AutoSweep, o primeiro varredor de estrada puramente elétrico e totalmente autônomo do Reino Unido, com o Leddar Pixell.

“Nossas equipes técnicas de Israel, Alemanha e Itália estão contentes em participar do evento com nossos estimados colegas e parceiros da Tech.AD. Nosso tão esperado retorno aos eventos presenciais é especialmente significativo, pois iremos apresentar o AutoSweep POD do nosso cliente Westfield, com o Leddar Pixell”, disse Daniel Aitken, Vice-Presidente, Gestão Global de Marketing, Comunicações e Produtos da LeddarTech. “A Tech.AD oferece uma excelente oportunidade para engajamento com muitos líderes do setor, tanto virtual quanto pessoalmente, e estamos prontos para apresentar nossa tecnologia mais recente, compartilhar nossa visão e interagir com nossos clientes”, continuou o Sr. Aitken. “A Tech.AD está fazendo todos os esforços para implementar precauções para garantir um evento seguro e gratificante para todos os representantes, e espero que todos nos visitem pessoalmente ou online durante o evento em julho”, concluiu o Sr. Aitken.

Para mais informação sobre a Tech.AD, visite autonomous-driving-berlin.com .

Antes de se registrar no Tech.AD inscreva-se no Webinar de QI Automotivo: 29 de junho de 2021, 11h – 12h ET

Tema: Uma Varredura Limpa: Como a Adoção da Tecnologia de Veículos Autônomos e Veículos Elétricos está Abrindo o Caminho para Aumentar a Eficiência e Segurança do Varredor Rodoviário, Reduzindo o Impacto Ambiental. Junte-se a Pierre Olivier, CTO da LeddarTech, e Julian Turner, CEO do Westfield Technology Group , neste evento organizado pela Automotive IQ.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1- 2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com e Li nkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

