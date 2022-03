LeddarTech revela valor da fusão e percepção de dados brutos na Automotive Tech.AD Berlin (Alemanha) de 3 a 5 de abril de 2022

Tecnologia de percepção ambiental para uma condução autônoma mais segura com detecção melhor

QUEBEC CITY, March 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech®, líder global no fornecimento da tecnologia de detecção ADAS e AD mais flexível, robusta e precisa, tem o prazer de anunciar sua participação na Automotive Tech.AD Berlin no Titanic Chaussee Hotel Berlin como expositora e palestrante principal.

4-5 de abril de 2022: LeddarVision™ Demonstrator Space da LeddarTech (ao vivo e virtual)

Junte-se à equipe da LeddarTech para demonstrações reais de LeddarVision. O único software de fusão e percepção de sensores que usa fusão de dados brutos para simplificar conjuntos de sensores complexos, eliminar a dependência de hardware e fornecer aos clientes a flexibilidade de soluções de escala rápida em todos os modelos de veículos, proporcionando maior desempenho de ADAS e AD.

Conheça o CTO da LeddarTech, Pierre Olivier, pioneiro em sensoriamento com mais de 30 anos de experiência que fará apresentações nesses eventos durante a conferência:

Domingo, 3 de abril de 2022, 19h45 – 23h CET: Sessão Informal

Tema: O Caminho para a Automação Plena – Progresso e Desafios

Segunda-feira, 4 de abril de 2022, 10h – 10h30 CET: Apresentação

Tema: Tecnologia de Detecção e Percepção – Soluções que Resolvem Desafios Críticos de Detecção

Conheça a LeddarVision, uma plataforma de fusão e percepção de sensores de dados brutos que gera um modelo ambiental 3D RGBD abrangente com suporte a múltiplos sensores para configurações de câmera, radar e LiDAR. Esta solução centrada em software oferece desempenho de percepção superior por meio de planejamento de caminho, detecção de espaço livre e detecção, rastreamento e classificação aprimorados de objetos.

Sobre a Automotive Tech.AD Berlin

A Tech.AD Europe estimula você com novas ideias, conexões e inspiração. Este evento é dirigido a engenheiros e especialistas automotivos avançados de OEMs, fornecedores de soluções e institutos de pesquisa líderes com foco na aprendizagem de máquina AI +, tecnologias de percepção e sensor, arquiteturas de software e plataformas AV, testes e validação, veículos comerciais e implantação antecipada, conectividade e 5G, infraestruturas e cidades inteligentes, segurança e proteção, e muito mais. Junte-se a mais de 500 dos especialistas e executivos de veículos autônomos técnicos mais influentes em Berlim e online! Participe do evento também juntamente com a LeddarTech pessoalmente ou de forma digital registrando-se hoje mesmo no https://www.autonomous- driving-berlin.com/.

Sobre a LeddarTech

Fundada em 2007, a LeddarTech é uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, que viabiliza que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento, fusão e percepção em toda a cadeia de valor. A LeddarTech fornece soluções de percepção escaláveis econômicas de Nível 2+ ADAS ao Nível 5 de plena autonomia com LeddarVision™, uma plataforma de fusão e percepção de sensores de dados brutos que gera um modelo ambiental 3D abrangente a partir de uma variedade de tipos e configurações de sensores. A LeddarTech também dá suporte aos fabricantes LiDAR e integradores de sistemas automotivos de Nível 1-2 com o LeddarSteer™ de direção de feixe digital e o LiDAR XLRator™, uma solução para desenvolvimento LiDAR de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, e componentes principais de parceiros globais de semicondutores. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 100 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook e YouTube.

