LeddarTech réunit des experts de l’industrie pour discuter des conséquences de la COVID-19 sur les stratégies en matière de villes intelligentes à l’événement virtuel MOVE America 2021 les 17 et 18 mars

QUÉBEC, 03 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse d’annoncer sa participation à l’événement MOVE America 2021 comme Commanditaire Or. Cet événement virtuel, axé sur la mobilité autonome et la technologie automobile et qui attire des professionnels et des entreprises qui redéfinissent l’industrie des technologies du transport, constituera certainement l’un des événements les plus informatifs à ce jour en 2021.

À titre de commanditaire de table ronde, LeddarTech animera une intéressante présentation interactive intitulée « La technologie des systèmes de conduite autonome poursuit son essor malgré la COVID-19. Comment cet essor et la pandémie affectent-ils les stratégies en matière de villes intelligentes? » le 17 mars à 11 h 20, HNP. Les conférenciers invités à la table ronde incluent notamment Daniel Sisco, directeur principal – Systèmes automobiles chez Renesas, Pierre Lefevre, chef de la technologie de COAST Autonomous, Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech, et Éric Hoarau, directeur principal de la technologie et du développement des affaires chez Flex. Cette table ronde explorera la feuille de route à prévoir en matière de villes intelligentes après la COVID 19 et la manière dont elle peut stimuler la croissance économique, ainsi que les défis et enjeux à définir et adapter afin d’appuyer ces initiatives, y compris la 5G, l’infrastructure législative et l’adoption citoyenne.

Pour la durée de l’événement, LeddarTech animera un stand virtuel qui proposera ses technologies de plateforme de détection environnementale de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Ces solutions distinctives comprennent la plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi que la plateforme de développement LiDAR efficace, extensible et polyvalente reposant sur la technologie brevetée LeddarEngine™. LeddarTech permet aux fournisseurs de rang 1 et 2 et aux intégrateurs de systèmes automobiles de développer des solutions de détection complètes pour les niveaux d’autonomie 1 à 5.

« Je suis heureux que LeddarTech participe cette fois encore à l’événement MOVE America », a déclaré Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux chez LeddarTech. « En tant qu’entreprise, nous croyons résolument qu’une offre de solutions axée sur un modèle d’écosystème facilite le succès pour nos clients tout en diminuant les risques, les coûts et le temps de mise en marché. C’est un honneur de compter Flex et Renesas, deux membres de notre Écosystème Leddar™, parmi les participants à notre table ronde ainsi que COAST Autonomous, un leader du marché des navettes autonomes et client important pour LeddarTech. MOVE America 2021 promet d’être un événement passionnant et instructif, et nous sommes fiers d’y prendre part », a conclu M. Aitken.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et applications pour robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

