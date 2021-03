LeddarTech Reúne Especialistas da Indústria para Discutir o Efeito da COVID-19 em Estratégias de Cidades Inteligentes na MOVE America Virtual 2021 de 17 a 18 de março de 2021

LeddarTech na Move America 2021

QUEBEC CITY, March 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ® , Líder Global em tecnologia de detecção ADAS e AD de Nível 1-5, tem o prazer de anunciar a sua participação na MOVE America 2021 como Gold Roundtable Sponsor . A MOVE America Virtual 2021, focada em mobilidade autônoma e tecnologia automotiva, certamente será um dos eventos mais informativos até o momento em 2021, atraindo profissionais e empresas que estão redefinindo a indústria de tecnologias de transporte.

Como patrocinadora da mesa redonda, a LeddarTech irá hospedar uma apresentação interativa e envolvente intitulada “AD Technology Continues to Accelerate Despite COVID-19. How Is This Acceleration and the Pandemic Affecting Smart City Strategies? (A tecnologia AD continua a acelerar apesar da COVID-19. Como essa aceleração e a pandemia afetam as estratégias de cidades inteligentes?) “em 17 de março às 11h20, PST. Os palestrantes convidados em destaque na mesa redonda incluem Daniel Sisco, Diretor Sênior de Sistemas Automotivos da Renesas, Pierre Lefevre, CTO da COAST Autonomouo, Pierre Olivier, CTO da LeddarTech, Eric Hoarau, Diretor Sênior de Tecnologia e Desenvolvimento de Negócios da Flex e muitos outros. Esta mesa-redonda irá explorar o roteiro pós-COVID 19 Smart City e como ele pode impulsionar o crescimento econômico e os desafios e dependências que precisam ser definidos e refinados para apoiar o avanço dessas iniciativas, incluindo 5G, infraestrutura legislativa e adoção pelos cidadãos.

A LeddarTech terá um estande virtual durante o evento, apresentando suas tecnologias de plataformas de detecção de ambientes abrangentes e completos, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Essas soluções apresentadas incluem a plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e a plataforma de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil com base na tecnologia LeddarEngine™ patenteada. A LeddarTech viabiliza que integradores de sistemas automotivos e de Nível 1 e 2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para níveis de autonomia 1 a 5.

Inscreva-se em MOVE America .

“Estou contente pelo fato de a LeddarTech participar mais uma vez do evento MOVE America”, disse Daniel Aitken, Vice-Presidente de Marketing Global, Comunicações e Gestão de Produtos da LeddarTech. “Como empresa, acreditamos plenamente que um modelo ecossistêmico de entrega de soluções viabiliza o maior sucesso dos nossos clientes, minimiza riscos, reduzi custos e acelera o tempo de colocação no mercado. É uma honra contar com a participação da Flex e da Renesas, dois membros do nosso Ecossistema Leddar™, no nosso evento de mesa redonda, bem como a COAST Autonomou, líder em mobilidade autônoma de shuttle e cliente valioso da LeddarTech. A MOVE America 21 promete ser um evento emocionante e informativo, e estamos orgulhosos de fazer parte dele”, concluiu o Sr. Aitken.

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1- 2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com e Li nkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Gestão Global de Marketing, Comunicações e Produtos, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232

[email protected]

Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision, e afins são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 26b86702-1714-40ab-9766- 261d5e1abe10/pt