LeddarTech rejoint le programme de partenariat de STMicroelectronics afin d’accélérer le temps de mise en marché pour les clients

QUÉBEC, 14 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, annonce son adhésion au programme de partenariat de STMicroelectronics pour collaborer avec cette dernière grâce à du développement conjoint et la promotion de solutions LiDAR basées sur les solutions de balayage laser à micro-miroir MEMS de STMicroelectronics et les composantes de détection et produits logiciels de LeddarTech.

LeddarTech est d’avis que la collaboration dans l’industrie génère une plus grande valeur pour le client final et qu’elle est particulièrement nécessaire pour résoudre les défis associés à l’amélioration des systèmes ADAS et au déploiement des systèmes de conduite autonome. C’est ce qui a mené LeddarTech à mettre sur pied et coordonner l’Écosystème Leddar™, composé de fournisseurs de premier plan de l’industrie qui appuient le développement client de solutions de détection automobiles pour applications ADAS et AD.

Conçues en gardant à l’esprit les exigences d’applications automobiles et industrielles, les solutions de balayage laser à micro-miroir MEMS de ST conviennent parfaitement à un large éventail d’utilisations haute performance, de grande précision et à haute fiabilité. ST, en tant que principal fournisseur de solutions de balayage laser à micro-miroir MEMS dans l’industrie, fournit un apport essentiel et une technologie clé pour LeddarTech.

Conjointement avec LeddarTech, l’Écosystème propose un savoir-faire technique, des composants, des logiciels et des services, exploitant la plateforme de LeddarTech, qui est à la fois ouverte, évolutive et indépendante du matériel utilisé. Ses membres sont préqualifiés pour intégrer la plateforme LeddarEngine™ et le logiciel de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ de LeddarTech.

L’intégration de STMicroelectronics au sein de l’Écosystème Leddar et de LeddarTech au sein du programme de partenariat de STMicroelectronics maximise la souplesse de conception et réduit le temps de cycle, les coûts et les risques associés, ce qui se traduit par une diminution du temps de mise en marché pour les clients.

Le programme de partenariat de ST aide les équipes de conception des clients à accéder à des compétences et à des ressources supplémentaires pour appuyer le développement de l’ingénierie et réduire le temps de mise en marché de nouveaux produits », a déclaré Alessandro Maloberti, directeur de l’Écosystème de partenaires chez STMicroelectronics. « En sélectionnant, en qualifiant et en certifiant nos partenaires du programme, nous franchissons une autre étape majeure pour aider nos clients à accélérer la conception et le développement, et à commercialiser les produits et services les plus robustes et les plus performants ».

« Ce partenariat permet à LeddarTech de proposer une technologie fondamentale et un savoir-faire démontrés en matière de détection, de logiciels et de composants, combinés aux solutions de balayage laser à micro-miroir MEMS éprouvées de ST. Grâce à cette approche, les clients de ST peuvent développer et déployer des capteurs LiDAR et autres systèmes ADAS et AD associés respectant les exigences strictes qui leur sont imposées en termes de performances et de coûts », a ajouté Michael Poulin, vice-président, Partenariats stratégiques et développement corporatif chez LeddarTech. « ST a fait ses preuves dans l’industrie automobile en fournissant la qualité, la prévisibilité et le volume requis. Nous sommes ravis de nous associer avec eux pour permettre le déploiement de masse de la technologie LiDAR dans le marché des véhicules de promenade », a conclu M. Poulin.

STMicroelectronics, un chef de file mondial des semiconducteurs qui sert une clientèle répartie dans l’ensemble du spectre des applications électroniques, a créé le programme de partenariat ST afin d’accélérer les efforts de développement des clients en identifiant et en mettant en évidence des entreprises offrant des produits et services complémentaires. De plus, le processus de certification du programme garantit le contrôle périodique de la qualité et de la compétence de la totalité des partenaires. Pour plus d’information, visitez www.st.com/partners.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des applications pour navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

