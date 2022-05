LeddarTech patrocina a EcoMotion 2022 e introdução da L2-5 Tecnologia de Fusão e Percepção de Dados Brutos de 9 a 12 de maio em Tel Aviv, Israel

QUEBEC, May 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global no fornecimento da tecnologia de detecção ADAS e AD mais flexível, robusta e precisa, tem o prazer de anunciar que será a Patrocinadora Gold da EcoMotion Week 2022, onde a empresa apresentará sua tecnologia e o Presidente e COO da LeddarTech, Frantz Saintellemy, será o principal palestrante.

“O EcoMotion é um evento de mobilidade significativo realizado anualmente em Israel, e a LeddarTech tem orgulho de ser uma das principais contribuintes”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “O evento homenageia as empresas de tecnologias inovadoras e é apoiado por patrocinadores da indústria, como LeddarTech, Israel Innovation Institute, Iniciativa de Mobilidade Inteligente do Escritório do Primeiro-Ministro de Israel e o Ministério da Economia. Nossa equipe do Centro de Desenvolvimento de Fusão e Percepção de Sensores sediada em Israel, e Frantz Saintellemy, Presidente e COO da LeddarTech, estão empolgados com a participação deles no evento e com a introdução da nossa plataforma exclusiva de fusão e percepção de sensores e tecnologia de direção de feixe digita”, concluiu Boulanger.

A LeddarTech participará dos seguintes eventos:

Palco Principal: 11 de maio, 12h15

Apresentação principal de Frantz Saintellemy, Presidente e COO da LeddarTech – “Sensing and Perception Technology – Critical Challenges and Solutions for ADAS and AD”

O LeddarTech Tech Hub: 11 de maio, 9h-18h.

A LeddarTech irá apresentar suas inovações inovadoras:

LeddarVision™, a solução de fusão e percepção de sensores para veículos industriais automotivos e off-road ADAS e aplicações de condução autônoma desenvolvidas para fornecedores e OEMs automotivos de Nível 1-2.

LeddarSteer™, uma nova tecnologia de direção de feixe de estado sólido personalizável de grau automotivo para fabricantes LiDAR, fornecedores de Nível 1-2 e desenvolvedores de sistemas de visão.

Sobre a LeddarTech

Fundada em 2007, a LeddarTech é uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, que viabiliza que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento, fusão e percepção em toda a cadeia de valor. A LeddarTech fornece soluções de percepção escaláveis econômicas de Nível 2 ADAS ao Nível 5 de plena autonomia com LeddarVision™, uma plataforma de fusão e percepção de sensores de dados brutos que gera um modelo ambiental 3D abrangente a partir de uma variedade de tipos e configurações de sensores. A LeddarTech também dá suporte aos fabricantes LiDAR e aos fornecedores automotivos de Nível 1-2 com os principais blocos de construção de tecnologia, como a direção de feixe digital LeddarSteer™ e LeddarEngine™, que é construído com base na tecnologia Leddar™ da LeddarTech, empregando técnicas patenteadas de aquisição e processamento de sinal para gerar um sinal de retorno mais rico e limpo a um custo menor. O LeddarEngine compreende um LiDAR SoC altamente integrado e escalável e uma combinação de software que permite que os desenvolvedores LiDAR e os fornecedores automotivos de Nível 1-2 projetem suas próprias soluções LiDAR. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 120 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

