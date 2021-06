LeddarTech parabeniza o lançamento do POD Autônomo do MILLA Group equipado com o Leddar Pixell em dois grandes eventos de junho, incluindo a corrida de Fórmula 1 do Grande Prêmio da França de 2021

MILLA Group apresenta seu Shuttle Autônomo equipado com o Leddar Pixell LiDAR em dois grandes eventos em junho.

QUEBEC CITY, June 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD de Nível 1-5, tem o prazer de anunciar que seu cliente MILLA Group da França, selecionou as soluções de detecção LeddarTech como contribuinte essencial para a ativação autônoma do MILLA POD. MILLA adotou o premiado LiDAR de estado sólido 3D da Leddar Tech, o Leddar™ Pixell, devido ao seu campo de visão de 180 graus e recursos de detecção de objetos altamente confiáveis.

O MILLA Group da França, desenvolve e comercializa um shuttle elétrico autônomo. O MILLA é líder em mobilidade e um recurso essencial para todas as empresas públicas e privadas que desejam implementar uma solução de mobilidade adaptada, eficiente e sustentável. O MILLA apresentará seus veículos PODs elétricos totalmente autônomos, equipados com o Leddar Pixell, em dois grandes eventos na França em junho.

16-19 de junho VIVA Technology Conference em Paris, França

O MILLA apresentará seu shuttle POD totalmente autônomo na mundialmente famosa VIVA Technology Conference. Este evento de prestígio conta com a participação de 125 países. Este ano o evento contará com palestrantes aclamados tais como Tim Cook, CEO da Apple, e Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, e terá a participação de mais de 13.000 startups.

17-20 de junho – Corrida Fórmula 1 do Grande Prêmio da França de 2021/ Smart and Sustainable Mobility em Le Castellet, France

O POD MILLA totalmente autônomo ocupará o centro do palco no evento Smart and Sustainable Mobility organizado no local da corrida de Fórmula 1 do Grande Prêmio da França de 2021, um dos eventos esportivos mais populares do mundo. O MILLA POD demonstrará sua tecnologia de categoria internacional e abordagem inovadora à segurança aprimorada. O POD funcionará de forma totalmente autônoma sem um condutor de segurança a bordo. Utilizando vários sensores, incluindo o Leddar Pixell, o POD cria uma bolha virtual de segurança. Ao contrário de muitos outros shuttles autônomos, o MILLA POD será supervisionado remotamente por um engenheiro de monitoramento que pode intervir e assumir o controle do veículo se necessário. Este inovador sistema de redundância de segurança está sendo desenvolvido e em breve estará disponível para permitir que uma pessoa monitore até 10 PODs ao mesmo tempo. Os engenheiros do MILLA foram pioneiros em um passo significativo em direção a uma tecnologia de segurança ainda maior, que conduz a confiança do consumidor à adoção de veículos totalmente autônomos.

“O MILLA Group está de parabéns por sua participação nesses eventos de prestígio”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “A LeddarTech tem a honra de ter contribuído para o seu conjunto de sensores ao ter o nosso Leddar Pixell selecionado pelo MILLA Group. O MILLA Group está comprometido com a segurança e bem-estar dos passageiros e usuários vulneráveis nas estradas, e a LeddarTech compartilha seu compromisso. A importância da segurança também foi reconhecida pelo RATP Group, operadora de transporte público estatal presente em 13 países em 4 continentes, encarregada de avaliar e qualificar veículos públicos autônomos. O RATP informou que os sistemas operacionais MILLA POD, com o Leddar Pixell, atendem aos rigorosos requisitos de qualificação”, disse Boulanger.

“O MILLA Group tem orgulho da nossa abordagem inovadora que adotamos no desenvolvimento dos nossos veículos autônomos”, disse o presidente do MILLA Group, Frédéric Mathis. “A decisão de nos envolvermos com a LeddarTech nos permitiu ter total confiança na capacidade dos nossos MILLA PODs de operar com segurança e eficiência”, continuou o Sr. Mathis. “É uma grande oportunidade e reconhecimento da nossa tecnologia para a nossa empresa poder apresentar nossos PODs na corrida de Fórmula 1 do Grande Prêmio da França/Smart and Sustainable Mobility e a nossa tecnologia na VIVA Technology Conference”, concluiu o Sr. Mathis.

Sobre o MILLA Group

O MILLA Group é uma empresa francesa independente líder, com engenheiros especializados em design, desenvolvimento, fabricação e experimentação de novos produtos e serviços de mobilidade. O novo conceito de mobilidade do MILLA permite um serviço de transporte sustentável, modular, escalonável e adaptável, acessível a todos. Desde 2019, os shuttles do MILLA circulam diariamente em estradas, com uma velocidade de 30 km/h no modo autônomo, um serviço único em todo o mundo. Atualmente MILLA é o único provedor de mobilidade que propõe soluções de transporte sob demanda e multimodais (pessoas e mercadorias) para zonas rurais e periurbanas. As tecnologias implementadas pelo MILLA Group também impactam substancialmente a indústria automotiva. Grandes empresas líderes mundiais usam os serviços do MILLA Group, como robotização e automação de veículos, e sua experiência em estradas. www.millagroup.fr/

Contato: Éric Gendarme, Diretor Administrativo, MILLA Group, [email protected]

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1- 2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Gestão Global de Marketing, Comunicações e Produtos, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232

[email protected]

