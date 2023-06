LeddarTech Lança Amostras de Produção do Software de Fusão e Percepção de Baixo Nível LeddarVision Front-Entry (LVF-E) Abrangente com Processador TI TDA4VM-Q1 para Aplicativos L2/L2+ ADAS

A amostra “B” da LVF-E da LeddarTech, com ECU incorporada, apresenta uma solução inédita para a indústria com alto desempenho e confiabilidade de fusão de baixo nível para o mercado ADAS de nível básico

QUEBEC, June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A LeddarTech ®, uma empresa de software automotivo que fornece tecnologia patenteada de software de fusão e percepção de sensores de baixo nível para ADAS e AD, tem o prazer de anunciar que as amostras “B” LeddarVision da sua assistência rodoviária ADAS L2/L2+ de nível básico e a pilha de software de fusão e percepção de baixo nível NCAP 2025/GSR 2022 de 5 estrelas otimizada para o processador TDA4VM-Q1 (8 TOPS) da Texas Instruments já estão disponíveis.

O produto LeddarVision Front-Entry (LVF-E) , lançado formalmente no final de 2022, foi projetado para clientes que buscam desenvolver aplicativos L2/L2+ de assistência rodoviária e segurança ADAS de nível básico. A introdução das amostras “B” traz avanços emocionantes para o LVF-E alimentado por um processador Texas Instruments (TI) TDA4VM-Q1. Com o uso dessas amostras “B”, a LVF-E oferece benefícios substanciais de custo e desempenho para fusão de baixo nível, abrindo caminho para a adoção acelerada de sistemas L2/L2+. Além disso, esse avanço reduz efetivamente os requisitos do sensor e do processador, tornando-os mais acessíveis e eficientes para implementação generalizada. A solução Front-Entry da LeddarVision também é o primeiro design da família de processadores altamente integrada e econômica TDA4x da TI em uma solução de fusão de baixo nível.

Benefícios

Maior Desempenho: Duas vezes mais o alcance efetivo dos sensores, permitindo que o ADAS de alto desempenho atinja os padrões NCAP 2025 e GSR 2022 de 5 estrelas com custos mais baixos de sensor e sistema.

Custos mais baixos: Menos requisitos de hardware: O primeiro da indústria habilitado com uma única câmera frontal de 120 graus de 1 a 2 megapixels e dois radares de canto dianteiro de curto alcance em uma configuração 1V2R. Com uma implementação eficiente na plataforma TDA4VM-Q1, ele alcança um dos custos de sistema mais baixos para ADAS de nível básico L2/L2+ sem sacrificar o desempenho do sistema.



Visite a página do produto LVF-E da LeddarTech para obter mais informações e para solicitar uma demonstração.

“OEMs e Tier 1s se esforçam para melhorar a acessibilidade do ADAS. A LeddarTech consegue isso reduzindo o número e o custo dos sensores, simplificando os sistemas e reduzindo o custo do processador, fornecendo, ao mesmo tempo fusão de baixo nível (LLF) e percepção de alto desempenho em uma ECU de nível automático. A compatibilidade da fusão de baixo nível com o processador TDA4VM-Q1 da TI é altamente atraente para o mercado. A disponibilidade de amostras ‘B’ da nossa pilha de software LVF-E expõem uma solução de percepção econômica usando LLF, marcando um marco significativo para a tecnologia da LeddarTech na popular família de processadores TDA4x”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech.

Sobre a LeddarTech

Uma empresa global de software fundada em 2007 e sediada na cidade de Quebec, com centros adicionais de P&D em Montreal, Toronto e Tel Aviv, Israel, a LeddarTech desenvolve e fornece soluções abrangentes de software de percepção que permitem a implantação de aplicações ADAS e de condução autônoma (AD). O software de nível automotivo da LeddarTech aplica algoritmos avançados de IA e visão computacional para gerar modelos 3D precisos do ambiente, permitindo uma melhor tomada de decisão e navegação mais segura. Esta tecnologia de alto desempenho, escalonável e econômica é disponível para OEMs e fornecedores de Nível 1-2 para a implementação eficiente de soluções ADAS para veículos automotivos e off-road.

A LeddarTech é responsável por várias inovações de sensor remoto, com mais de 150 patentes concedidas ou solicitadas que aprimoram os recursos de ADAS e AD. A percepção de veículos é fundamental para tornar a mobilidade global mais segura, eficiente, sustentável e acessível: e é por isso que a LeddarTech deseja se tornar a solução de software de fusão e percepção de sensores mais amplamente adotada.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook e YouTube .

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Marketing Global, Comunicações e Relacionamento com o Investidor, LeddarTech Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232 daniel.aitken@leddartech.com

Site de relações com investidores: https://investors.leddartech. com

Contato de Relações com Investidores: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@IcrInc.com

Kevin Hunt, ICR Inc. Contato para mídia financeira: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com

Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision e afins são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.

