LeddarTech fait son retour en présentiel comme commanditaire principal et exposant à l’événement Tech.AD 2021 à Berlin, Allemagne

LeddarTech se joint à la conférence Tech.AD Europe à la fois à titre de commanditaire principal, présentateur et exposant lors de cet événement en direct qui se tiendra au Titanic Chaussee Berlin, en Allemagne, les 1er et 2 juillet 2021. Rejoignez LeddarTech soit en personne soit virtuellement en vous inscrivant dès aujourd’hui sur autonomous-driving-berlin.com.

QUÉBEC, 15 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD) de niveau 1 à 5, est heureuse de renouer avec son calendrier d’événements physiques comme commanditaire principal et présentateur au salon professionnel Tech.AD. Cette conférence est depuis longtemps considérée comme l’un des plus importants événements européens dans le domaine des systèmes ADAS et AD. Le chef de la technologie de LeddarTech, Pierre Olivier, fera partie du jury d’honneur de la huitième édition des prix annuels Tech.AD Europe. Ceux-ci mettent à l’honneur des personnes et des organisations qui ont conçu des solutions ou des produits exceptionnels contribuant au développement des systèmes ADAS et AD pour l’automobile.

L’équipe LeddarTech s’impliquera dans l’événement Tech.AD de différentes façons autour de la thématique de la détection environnementale réinventant les solutions ADAS et AD.

Présentation : 1er juillet 2021, 16 h 45 – 17 h 05 HEC.

Sujet : Modalités de détection, fusion de données de capteurs et perception pour la conduite autonome (en anglais). Le présentateur, Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech, explorera les défis et les opportunités passionnantes auxquels est confrontée la communauté des affaires en matière de systèmes ADAS et AD.

Séance « Café découverte » : 2 juillet 2021, 13 h 15 – 15 h 35 HEC.

Sujet : Fusion de données de capteurs basées sur les objets ou fusion de données brutes – Quelle est la meilleure solution? (en anglais) Modérateurs : Reza Rashidi Far, Ph.D. et André Malz, Ph.D., de la division Gestion stratégique des produits de LeddarTech.

Stand d’exposition (6) : 1er et 2 juillet 2021.

LeddarTech présentera des solutions qui résolvent des défis critiques touchant la détection et la perception sur toute la chaîne de valeur du marché automobile et de la mobilité. LeddarTech utilisera une approche innovatrice pour présenter sur place, à l’aide de diffusions en continu et en direct :

Des systèmes de détection destinés à la mobilité et au transport intelligent, dont le LiDAR Leddar™ Sight, récemment lancé, et le Leddar™ Pixell, lauréat de plusieurs prix;

LeddarVision™, une solution de fusion de données de capteurs et de perception qui fournit des modèles environnementaux 3D haute précision pour niveau d’autonomie 1 à 5;

Fait saillant : l’AutoSweep de Westfield, la première balayeuse de voirie tout électrique et entièrement autonome du Royaume-Uni, équipée du Leddar Pixell.

« Nos équipes techniques d’Israël, d’Allemagne et d’Italie sont impatientes de se joindre à nos collègues, pairs et partenaires de l’industrie lors de l’événement Tech.AD. Notre retour tant attendu aux événements en présentiel est d’autant plus important que nous présenterons le POD autonome AutoSweep, de notre client Westfield, qui est équipé du Leddar Pixell », a déclaré Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux chez LeddarTech. « Tech.AD offre une excellente occasion de dialoguer avec de nombreux leaders de l’industrie à la fois virtuellement et en personne, et nous sommes enthousiastes face à cette opportunité de faire la démonstration de notre dernière technologie, de partager notre vision et d’interagir avec nos clients », a poursuivi M. Aitken. « Tech.AD met tout en œuvre pour s’assurer que l’événement se déroule dans de bonnes conditions et en toute sécurité pour tous les délégués par la mise en place des mesures de précaution adéquates, et je vous invite à nous rendre visite en personne ou en ligne en juillet », a conclu M. Aitken.

Pour plus d’information sur Tech.AD, visitez autonomous-driving-berlin.com.

Avant de vous joindre à Tech.AD, inscrivez-vous au webinaire Automotive IQ : 29 juin 2021, 11 h 00 – 12 h 00 HE.

Sujet : Un coup de balai : comment l’adoption de la technologie des véhicules autonomes et des véhicules électriques favorise l’amélioration de l’efficacité et de la sécurité des balayeuses de voirie tout en réduisant l’impact environnemental (en anglais). Joignez-vous à Pierre Olivier, chef de la technologie de LeddarTech et Julian Turner, chef de la direction de Westfield Technology Group, pour cet événement organisé par Automotive IQ.

Pour s’inscrire

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un chef de file dans le domaine des plateformes de détection environnementale pour véhicules autonomes et systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout permettant aux clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection et de perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection complètes pour niveaux d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et applications pour robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de pointe en matière de télédétection automobile et de mobilité.

