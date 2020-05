Le téléphone photo exceptionnel, TECNO CAMON 15 Premier, vous permet de vivre une expérience photographique unique grâce à son grand écran, sa grande mémoire et sa batterie de grande capacité

HONG KONG, 7 mai 2020 /PRNewswire/ — La vente officielle du téléphone intelligent de série CAMON 15 de TECNO Mobile (www.TECNOMobile.com) a commencé, il donc grand temps de se plonger plus en détail dans cet appareil dont beaucoup de gens ont tant entendu parler. Outre son appareil photo ultra-haute résolution de 64 mégapixels, quelles sont les caractéristiques qui font de ce téléphone le pinacle de la photographie mobile dont nous avons entendu parler par la première vague d’utilisateurs du lancement préalable ?

En parlant du CAMON 15, il faut mentionner deux technologies qui le placent en tête du marché avec sa technologie de téléphone intelligent à quatre caméras : l’ultra HD et le mode Super Night (mode nuit). Alimenté par une caméra Sony 64MP, l’ultra HD est une performance de résolution de nouvelle génération, donnant des images qui peuvent être mises à l’échelle et zoomées sans sacrifier la clarté. Quant au mode Super Night, il a tout pour atteindre ce niveau de clarté même après la tombée de la nuit, en utilisant la technologie TAIVOS™ pour apprivoiser les difficultés traditionnellement rencontrées par les utilisateurs de téléphones photo lors de prises de vue nocturnes, et ce, en réduisant le bruit et en optimisant les niveaux d’exposition avec un synthétiseur à 15 cadres.

Le CAMON 15, qui possède ces deux technologies exécutant le gros du travail, va encore plus loin en proposant des fonctions qui aident les utilisateurs de téléphone intelligent à tirer le meilleur parti de leur appareil photo dans différents environnements de prises de vue.

Plein écran 6,6 pouces FHD+ authentique et véritable grand écran

Alors que la plupart des concurrents sont équipés d’écrans de 6,2 pouces voire de 6,5 pouces, le plus grand, l’écran du TECNO CAMON 15 Premier est un plein écran parfait de 6,6 pouces, ce qui donne aux utilisateurs une expérience visuelle plus large, plus claire et plus colorée. Le ratio de 91,2 % du super-écran et la conception d’appareil photo rétractable monocoque permettent de réaliser le rêve d’une expérience cinématographique immersive et plein écran. Les utilisateurs peuvent profiter d’un écran vraiment illimité.

Le super grand écran permet de visualiser pleinement la visibilité de 115 degrés du super grand-angle. En prenant des photos avec le super grand-angle de 115°, il est inutile de s’inquiéter de ne pas pouvoir saisir pleinement le magnifique paysage. La fonction anti-distorsion permet d’enregistrer la scène telle qu’elle est vue dans la réalité.

Mémoire ROM de 128 Go + mémoire RAM de 6 Go, batterie longue durée de 4000 mAh, performances puissantes

Le TECNO CAMON 15 Premier est armé d’une mémoire ROM de 128 Go, de 6 Go de mémoire RAM et d’une batterie longue durée de 4000 mAh. La mémoire ROM de 128 Go offre plus d’espace pour stocker les données et évite aux utilisateurs de devoir nettoyer fréquemment pour obtenir plus de stockage. La mémoire RAM de 6 Go offre des performances stables et très efficaces. Le multitâche et les jeux sont devenus plus rapides et plus fluides.

La puissante batterie de 4000 mAh répond au besoin des utilisateurs d’une alimentation électrique stable au travail et dans la vie quotidienne.

