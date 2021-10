Neurotechnology a fourni des services et des produits – y compris MegaMatcher ABIS pour la gestion des électeurs, l’inscription des électeurs, la déduplication, l’arbitrage, la génération de listes électorales finales et la vérification pendant le vote – pour les élections générales du Ghana du 7 décembre 2020

VILNIUS, Lituanie, 5 octobre 2021 /PRNewswire/ — Neurotechnology , un fournisseur de solutions basées sur l’apprentissage profond et de technologies d’identification biométrique et de reconnaissance d’objets de haute précision, a annoncé aujourd’hui que les services et produits de la société, y compris le système d’identification biométrique (ABIS) automatique MegaMatcher, ont été utilisés pour le système de gestion biométrique des électeurs du Ghana, fournissant l’inscription des électeurs, la déduplication, l’arbitrage, la génération de listes électorales finales et la vérification lors du vote pour les élections générales du pays qui se sont tenues le 7 décembre 2020.

Neurotechnology a fourni le système de gestion biométrique des électeurs (logiciel) et a fourni des services connexes à la Commission électorale du Ghana en un temps record – seulement neuf mois du début à la fin – couvrant tout, de l’inscription initiale des électeurs à la préparation finale de la liste électorale et à la prise en charge sur place pour les élections générales.

MegaMatcher ABIS de Neurotechnology a fourni une déduplication pour un total de 17 027 641 inscrits qui avaient le droit de voter aux élections générales. En faisant correspondre les empreintes digitales et/ou la biométrie faciale pour chaque nom de titulaire, le système a réussi à identifier 15 860 enregistrements multiples effectués par 7 890 personnes uniques qui ont tenté de s’inscrire plus d’une fois en utilisant des noms différents.

« Nous sommes très satisfaits des logiciels et des services de Neurotechnology, qui ont été fournis dans un court laps de temps – neuf mois pour être précis, de la création à la fin », a déclaré Mme Jean Mensa, présidente de la Commission électorale du Ghana. « Le personnel de Neurotech était très professionnel et serviable. Ils étaient réactifs et accessibles car ils étaient physiquement présents sur place pendant toute la durée de l’exercice.

En fournissant une identification et une vérification très précises de chaque électeur inscrit, et en s’assurant que chaque électeur n’était en mesure de voter qu’un seul vote, le système de gestion biométrique des électeurs MegaMatcher ABIS a contribué à garantir des élections générales équitables, transparentes, crédibles et réussies au Ghana.

« Nous avons été heureux de travailler avec la Commission électorale du Ghana pour leur système de gestion biométrique des électeurs », a déclaré Irmantas Naujikas, directeur de Neurotechnology.

À propos de MegaMatcher ABIS

Le système d’identification biométrique automatisé MegaMatcher est un système complet et clé en main pour le déploiement de projets multi-biométriques à grande échelle. Disponible sous forme de logiciel sur site ou de service cloud , MegaMatcher ABIS comprend tous les algorithmes, logiciels et outils d’administration système nécessaires au déploiement de projets à l’échelle nationale tels que l’inscription biométrique des électeurs avec déduplication des enregistrements, la délivrance de passeports, le contrôle des frontières et d’autres utilisations civiles et pénales de l’AFIS/ABIS.

MegaMatcher ABIS et toute la gamme de produits biométriques Neurotechnology peuvent être achetés auprès de Neurotechnology et auprès de distributeurs du monde entier. Un essai gratuit de 30 jours est disponible et, comme pour tous les produits Neurotechnology, la dernière version est une mise à niveau gratuite pour les clients existants. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.neurotechnology.com.

À propos de Neurotechnology

Neurotechnology est un développeur d’algorithmes et de logiciels de haute précision basés sur des réseaux neuronaux profonds et d’autres technologies liées à l’IA. La société a été lancée en 1990 à Vilnius, en Lituanie, avec l’idée maîtresse d’utiliser les réseaux neuronaux pour diverses applications, telles que l’identification biométrique des personnes, la vision par ordinateur, la robotique et l’intelligence artificielle. Depuis la première version de son système d’identification par empreintes digitales en 1991, la société a livré plus de 200 produits et mises à jour de versions. Plus de 3 000 intégrateurs de systèmes, sociétés de sécurité et fournisseurs de matériel dans plus de 140 pays intègrent les algorithmes de Neurotechnology dans leurs produits. Les algorithmes de la société ont obtenu les meilleurs résultats dans des évaluations technologiques indépendantes, notamment NIST MINEX, PFT, FRVT, IREX et FVC-onGoing. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.neurotechnology.com.

