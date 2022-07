Le séminaire sur la Bible attire les pasteurs et les dirigeants de l’Eglise du monde entier

NEW YORK, 25 juillet 2022 /PRNewswire/ — À la suite d’un séminaire réussi tenu le 4 juillet, l’Église Shincheonji de Jésus « New Heaven New Earth », le Temple du Tabernacle du Témoignage, a organisé un événement en ligne le samedi 23 juillet pour les pasteurs et les dirigeants de l’église du monde entier.

Intitulé « Prophétie et accomplissement de l’Ancien et du Nouveau Testament », le nouveau séminaire sur la Bible témoignait des 66 livres de la Bible sur les secrets du Royaume des Cieux et de la Nouvelle Alliance, l’Apocalypse. L’orateur principal, le président de l’Église Shincheonji Lee Man-hee, a expliqué l’intégralité du livre de l’Apocalypse, chapitre par chapitre.

Il a souligné que la prophétie du livre de l’Apocalypse a été accomplie. Il a demandé aux participants du séminaire de confirmer et de croire le témoignage sur l’accomplissement des événements de l’Apocalypse. Il a également parlé directement aux pasteurs qui assistaient à l’événement.

« Les pasteurs qui croient dans le Ciel doivent prendre une décision tout de suite », a déclaré le président Lee. « Selon la Bible, selon la volonté de Dieu, nous devons recevoir le livre et entendre la personne qui a été témoin de ce travail sur le terrain. »

Une série de séminaires de l’Église Shincheonji publiés depuis l’automne 2021 ont attiré plus de 20 millions de téléspectateurs sur YouTube dans le monde. Le contenu du séminaire a inclus le programme d’introduction, intermédiaire et avancé du centre missionnaire de l’Église, qui enseigne la Bible de la Genèse à l’Apocalypse, gratuitement.

En 2019, 103 764 étudiants ont obtenu leur diplôme du Zion Christian Mission Center après avoir suivi un cours de théologie rigoureux en moins d’un an. Même lorsque la pandémie de COVID-19 a atteint son apogée, le centre missionnaire comptait plus de 20 000 diplômés en 2020 et en 2021, respectivement. Une autre cohorte de 100 000 étudiants devrait recevoir son diplôme à la fin de 2022.

La croissance rapide de l’Église Shincheonji s’est également poursuivie malgré les calomnies et les persécutions des politiciens et des groupes et confessions chrétiens plus établis.

L’intérêt pour ses enseignements et la capacité d’expliquer toute la Bible a clairement conduit à des demandes pour le matériel éducatif de l’Église au pays et à l’étranger. Des milliers de pasteurs de plusieurs continents ont accepté de signer un protocole d’entente avec l’Église Shincheonji, ouvrant la porte à la collaboration.

