Le secteur des centres de données de Huawei remporte quatre prix aux DCS Awards

Organisée à Londres, la cérémonie de remise des DCS Awards est l’événement phare de l’industrie des centres de données. Chaque année, près de 200 entreprises participent au prix, qui vise à rendre hommage aux réalisations exceptionnelles des concepteurs de produits, des fabricants et des fournisseurs dans le domaine des centres de données. Avec plus de catégories de prix que les années précédentes (32 au total), l’édition de 2021 a souligné l’importance vitale des centres de données dans un monde de plus en plus axé sur les technologies intelligentes. Outre les réalisations en matière d’infrastructure des centres de données et d’innovation en technologie de l’information, les prix de 2021 ont mis en avant les innovations dans de nouveaux domaines, y compris ceux de l’efficacité énergétique et de la durabilité.

Construire l’avenir avec des centres de données intelligents

S’appuyant sur un concept intelligent et modulaire, Huawei cherche à construire des centres de données simples, verts, intelligents, fiables et à faible émission de carbone en reconstruisant quatre aspects clés des installations : l’architecture, les systèmes de refroidissement, l’exploitation et la maintenance, et l’alimentation électrique.

Engagée envers l’innovation technologique, Huawei a été reconnue par les clients, les partenaires et le jury des DCS Awards, et a été nommée meilleur fournisseur de centres de données pour 2021.

Avec des résultats exceptionnels sur le plan de la performance des produits et des services, les solutions de centre de données de Huawei sont largement reconnues et sont utilisées mondialement par des opérateurs, des fournisseurs d’accès Internet (FAI), des gouvernements et des entreprises dans divers secteurs, notamment les transports, les finances, la fabrication et l’énergie. Global Switch, par exemple, l’un des principaux opérateurs et exploitants de centres de données neutres vis-à-vis du cloud, a choisi de collaborer avec Huawei sur plusieurs projets clés. Dans le cadre de la modernisation de son centre de données Paris East, Global Switch a déployé la solution d’alimentation sans interruption SmartLi de Huawei, construisant un système d’alimentation et de distribution du courant à haute densité, efficace, sécurisé et fiable. Le projet a valu à l’entreprise le prix du Projet de consolidation, de mise à niveau et de renouvellement des centres de données de l’année aux DCS Awards de cette année.

Des innovation et percées technologiques en continu

Compte tenu de l’urgence renouvelée autour des objectifs de neutralité carbone, il est désormais impératif de construire des centres de données écologiques, économes en énergie et efficaces. Huawei se concentre depuis longtemps sur les innovations qui permettent d’économiser de l’énergie et de réduire la consommation énergétique afin d’améliorer l’efficacité des centres de données. La solution Smart Converged FusionPower6000 et la solution de refroidissement par évaporation indirecte de nouvelle génération de Huawei sont de bons exemples d’innovations technologiques qui rendent les centres de données plus efficaces. C’est pourquoi elles ont été nommées, respectivement, Innovation de l’année pour l’alimentation des centres de données de l’année et Innovation de l’année pour le refroidissement des centres de données aux DCS Awards 2021.

La solution Smart Converged FusionPower6000 de Huawei combine un nouveau niveau d’intégration technologique, alliant haute densité et grande efficacité, avec un déploiement simplifié et une sécurité et une fiabilité renforcées. Par rapport aux systèmes d’alimentation et de distribution de courant plus traditionnels, la solution de Huawei fait passer l’efficacité d’alimentation du système à liaison complète de 94,5 % à 97,8 %, permettant de diminuer considérablement la consommation d’énergie tout en réduisant l’empreinte physique de plus de 40 %. Pour ce qui est de l’exploitation et l’entretien, l’introduction de l’intelligence artificielle (IA) transforme la maintenance en la rendant proactive et prédictive.

La solution de refroidissement par évaporation indirecte de Huawei maximise l’utilisation des sources de refroidissement naturelles en offrant un refroidissement continu et ininterrompu grâce à une nouvelle innovation industrielle : la fusion à froid. Dans un centre de données à Beijing, le passage de systèmes de refroidissement à eau réfrigérée traditionnels à la nouvelle solution de Huawei a réduit de 32 % les besoins énergétiques du site, tout en diminuant de 33 % sa consommation d’eau. En outre, le système d’optimisation de l’efficacité énergétique par IA de Huawei, iCooling, améliore l’efficacité énergétique (PUE) de 8 %.

Le succès de Huawei aux DCS Awards 2021 témoigne de l’investissement réalisé par l’entreprise dans la convergence des technologies et des produits, ainsi que dans l’innovation des centres de données. À long terme, l’entreprise continuera sur la même voie, se concentrant sur l’innovation afin de construire des solutions de centres de données simples, écologiques, intelligentes et fiables.

