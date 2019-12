BEIJING, 16 décembre 2019 /PRNewswire/ — China.org.cn vous présente le « premier OpenLab 5G de Huawei » à Séoul (Corée du Sud) :

Huawei est l’un des grands acteurs mondiaux dans le développement de la technologie 5G. En plus de se développer sur le marché mondial, l’entreprise contribue également à la création d’un écosystème 5G sain et au développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) au niveau local.

Dans son OpenLab 5G à Séoul, capitale sud-coréenne, notre hôte vidéo Laura Zheng vous fera découvrir comment la technologie 5G change la façon dont nous travaillons et nous jouons.

Laura Zheng : les « PC en nuage » est une méthode informatique fondée sur Internet. Avec cette manière, les ressources matérielles et logicielles partagées peuvent être fournies sur plusieurs terminaux et d’autres appareils de l’ordinateur à la demande, faisant appel à l’infrastructure informatique fournie par le fournisseur de services pour l’informatique et les ressources.

Laura Zheng : les « jeux en nuage » est un mode de jeu fondé sur le cloud. En mode de jeu cloud, tous les jeux fonctionnent sur le serveur, et le rendu d’écran du jeu est comprimé et transmis à l’utilisateur via le réseau.

Laura Zheng : la « réalité virtuelle en nuage » (VR Cloud) introduit le concept et la technologie ainsi que le rendu du cloud pour des applications commerciales en réalité virtuelle. Avec un réseau haut débit et stable, les sorties écran et son sont encodées et comprimées. Le dispositif est transmis au terminal de l’utilisateur afin d’implémenter le contenu de service et le rendu de RV sur le cloud.

Laura Zheng : Huawei explique que l’OpenLab a été conçu pour offrir des environnements de test 5G et des services d’interopérabilité pour les PME et les start-ups locales. Dans ce laboratoire, Huawei a déployé un équipement de réseau 5G de bout en bout, y compris les toutes dernières stations de base 5G et les tout derniers réseaux centraux et réseaux de transport pour que ses partenaires puissent les utiliser gratuitement. La société s’est également engagée à investir davantage dans l’OpenLab.

