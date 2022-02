Le premier hôtel voco d’Afrique a ouvert ses portes dans le quartier branché de Rosebank, à Johannesburg

PARIS, 7 février 2022 /PRNewswire/ — IHG Hotels & Resorts, l’un des premiers groupes hôteliers au monde, a ouvert l’hôtel voco The Bank Johannesburg Rosebank, le premier hôtel voco en Afrique. Figurant parmi les enseignes les plus récentes d’IHG, voco™ associe le côté rassurant d’une grande enseigne à l’esprit informel et au charme d’un hôtel indépendant.

The Bank, le nouveau joyau architectural de Rosebank, se trouve à une courte distance du Gautrain (métro express) et est entouré du quartier animé de Rosebank. Voco The Bank Johannesburg Rosebank amène l’espace, la sophistication et l’art à un autre niveau, avec une gamme de chambres et de suites magnifiquement aménagées avec un design réfléchi, détendu et épuré si caractéristique à la marque voco, ainsi qu’une collection enviable d’œuvres d’art locales originales.

Un sanctuaire haut de gamme au cœur de l’un des quartiers les plus branchés de la ville, un centre d’affaires international réputé pour son shopping, son art et son design, ainsi que son exclusivité. Ainsi voco The Bank Johannesburg Rosebank tient la promesse de son nom : « inviter » ou « se réunir » en latin.

Haitham Mattar, directeur général chez IHG, Inde Moyen-Orient et Afrique, a déclaré : « Dans le cadre de notre stratégie de développement en Afrique, nous nous sommes associés à Valor pour développer notre présence sur le continent. Valor est notre partenaire de longue date aux États-Unis et au Royaume-Uni, et nous sommes ravis d’ouvrir notre premier hôtel voco à Johannesburg, en Afrique du Sud. Voco The Bank Johannesburg Rosebank est un hôtel de première classe et une excellente entrée sur le marché pour IHG. Voco The Bank est un hôtel distinct avec un caractère unique dans le quartier animé ‘walk-work-play’ (« se balader-bosser-s’amuser ») de Rosebank et sera un excellent ajout à la destination. Cette nouvelle ouverture dans le centre branché de Rosebank ajoute à l’élan que nous bâtissons dans la région ‘Inde Moyen-Orient Afrique’ avec six ouvertures d’hôtels voco dans des villes clés. »

L’hôtel de 131 chambres incarne les caractéristiques de voco avec des éléments exclusifs et des traits distinctifs, le rendant unique pour un séjour mémorable. Chaque invité fera l’expérience de l’accueil chaleureux signature de voco ‘come on in’ (« entrez donc »), promettant un check-in rapide et simple, des hôtes voco dédiés et disponibles tout au long du séjour du client comme experts résidents, et un cadeau de bienvenue d’inspiration locale.

Grâce aux travaux de transformation effectués dans l’établissement, les chambres d’hôtes bénéficient du concept de design voco et de commodités bien pensées telles qu’une literie confortable fabriquée à partir de matériaux 100 % recyclés, des produits de toilette biologiques de haute qualité de la marque Antipodes dans des plus grands flacons, une connexion Wi-Fi haut débit, des Smart TV, bureaux exécutifs et des rafraîchissements dans la chambre. Ainsi, les hôtes peuvent se détendre et s’accorder un peu de temps pour eux lorsqu’ils séjournent chez voco.

Des hauts plafonds, des salles de bains modernes et élégantes et un service de voiturier complètent cette expérience haut de gamme distinctive, tandis que les voyageurs pour affaires peuvent profiter de défroisseurs vapeur portatifs et d’un grand espace de travail avec des adaptateurs internationaux et des ports USB.

Pour goûter à la ‘voco life’, le restaurant Proud Mary, inspiré du milieu du siècle, est situé au rez-de-chaussée de l’immeuble The Bank, tandis que Workshop17, un refuge pour les télétravailleurs, se trouve seulement un étage plus haut. Voco Johannesburg Rosebank dispose également d’une salle de sport entièrement équipée.

Lors de votre séjour au voco The Bank Johannesburg Rosebank, vous pourrez profiter dans votre chambre d’un menu novateur, preparé par Proud Mary, composé de délicieuses petites assiettes, de salades, de grillades et d’une carte des vins que vous ne trouverez dans aucun autre restaurant de la ville.

Primé de nombreuses fois pour son engagement ferme à assurer les plus hauts niveaux de durabilité grâce à l’utilisation de sources d’énergie en majorité renouvelables pour la structure et ses pratiques renouvelables majeures, voco promet aux clients que leur séjour est à la fois la quintessence du confort tout en étant responsable pour la planète.

« Nous savons que de nos jours, les clients aiment sentir qu’ils font une différence », affirme Jessica Redinger, directrice de voco The Bank Johannesburg. « Nous nous sommes efforcés de minimiser l’impact environnemental de notre hôtel en utilisant les meilleures pratiques en matière de développement durable autant que possible. Il est simplement important pour nous de prendre soin de nos invités tout en prenant soin de la planète. Nous n’avons donc pas sacrifié nos équipements de classe mondiale et l’expérience confortable et conviviale que les gens attendent de voco.»

Occupant six étages de ce bâtiment à usage mixte, voco The Bank Johannesburg Rosebank partage cet espace innovant avec des locataires emblématiques tels que Rand Merchant Investments, Bespoken Man Barbers et Tailor Me, le Rosebank Mall et les quartiers commerçants The Firs et The Zone juste à sa porte.

Pour les clients pressés, les espaces de réunion et d’événements privés Workshop17 peuvent être réservés en toute simplicité via voco The Bank Johannesburg Rosebank.

Téléchargez les images ici

Les tarifs commencent à partir de 136€ pour une chambre standard.

Réservation sur www.ihg.com

Pour en savoir plus sur voco™, rendez-vous sur : http://www.vocohotels.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1704152/IHG_Primary_ Centred_Black_RGB_Logo.jpg