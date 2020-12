Le PDG de RevBits déclare : “Assez, c’est assez !”

Le fournisseur de cybersécurité RevBits fournira gratuitement sa solution de sécurité de la messagerie électronique primée et brevetée, qui protège les établissements de santé et les producteurs de vaccins pendant la pandémie de COVID-19.

MINEOLA, N.Y., 8 décembre 2020 /PRNewswire/ — RevBits a annoncé aujourd’hui qu’il adopte une position agressive pour prévenir les cyberattaques liées à la COVID-19 dans le monde entier.

“Des temps sans précédent exigent une action sans précédent. Ce que nous avons constaté pendant la pandémie, c’est que le nombre de cyberattaques a augmenté de manière exponentielle, ciblant principalement le personnel et les réseaux vulnérables des hôpitaux, des établissements de soins de santé et des organisations participant à la recherche, à la production et à la distribution du vaccin contre la COVID-19. L’impact peut être vraiment dévastateur, avec une perte supplémentaire de vies humaines en plus du bilan déjà lourd de la COVID-19. “Cela n’est pas acceptable et doit être empêché”, a déclaré David Schiffer, PDG.

“La grande majorité des cyberattaques commencent par l’ouverture par un utilisateur d’un courrier électronique malveillant, généralement avec un lien vers une fausse page de connexion ou avec une pièce jointe contenant un tel lien ou un code malveillant proprement dit. La solution RevBits Email Security identifie les campagnes de hameçonnage et empêche l’accès à ces faux sites web ou le téléchargement de logiciels de rançon ou d’autres codes malveillants. Nous avons donc décidé d’offrir notre solution gratuitement pendant la pandémie pour toutes les entreprises actives dans la lutte contre la COVID-19”, a poursuivi M. Schiffer.

Les conditions d’utilisation, pendant la période de licence, sont assez simples :

Pas de frais de licence, pas d’engagement et pas de conditions !

“Alors qu’aujourd’hui, la plupart des entreprises ont déjà déployé une passerelle de messagerie électronique sécurisée, des études ont montré qu’elles passent à côté d’environ vingt pour cent (20 %) des menaces et que, par conséquent, des cyberincidents coûteux et dévastateurs continuent de se produire”, a déclaré Mucteba Celik, directeur technique. “RevBits Email Security peut être déployé comme un plugin supplémentaire pour Microsoft Outlook qui est rapidement ajouté, et fournit une couche de protection supplémentaire qui bloque les menaces manquées par la passerelle. Il n’est pas nécessaire de prévoir des ressources supplémentaires ou de modifier un environnement existant. RevBits Email Security assure une protection maximale, avec un minimum d’efforts.”

La solution primée RevBits Email Security est la plus sophistiquée du marché en matière de sécurité du courrier électronique. Son architecture brevetée, fonctionnant au niveau du poste de travail, accorde suffisamment de temps à plus de cinquante algorithmes pour analyser chaque courrier électronique, un luxe que l’on ne trouve pas dans les produits de passerelle. De plus, un panneau affiche un score de probabilité de logiciels malveillants et de composants de courrier électronique suspects, ce qui renforce la formation et la sensibilisation en matière de sécurité.

Un second brevet, le Page Impersonation Identification, détecte et bloque de manière unique les tentatives de hameçonnage visant à voler des identifiants via de fausses pages de connexion, l’une des méthodes les plus couramment utilisées par les pirates informatiques pour accéder aux systèmes.

Pour plus d’informations sur l’offre gratuite de RevBits Email Security, veuillez consulter la page de la campagne Assez, c’est assez !www.revbits.com/revbits- email-security-campaign, ou visitez notre site web www.revbits.com pour plus de détails sur la campagne et des informations complètes sur notre solution de sécurité du courrier électronique.

À propos de RevBits

Fondée en 2018, RevBits est une société de cybersécurité complète qui s’est donné pour mission de fournir à ses clients une protection et un service de qualité supérieure. En proposant quatre outils de sécurité avancés, composés de dix modules différents, RevBits offre une protection contre les cybermenaces les plus sophistiquées auxquelles les entreprises sont confrontées.

Les développements technologiques se poursuivent chez RevBits avec la mise en place prochaine d’une plateforme intégrée pour gérer et contrôler les quatre solutions dans un seul tableau de bord de connexion, la plateforme de cyberintelligence RevBits. Le siège social de RevBits est situé à Mineola, NY, avec des bureaux à Princeton, NJ, Boston, MA et Anvers (Belgique). Pour plus d’informations sur RevBits, veuillez consulter www.revbits.com/aboutrevbits.

