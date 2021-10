Le Huawei Global Digital Power Summit 2021 ouvrira ses portes le 16 octobre à Dubaï avec plus de 300 participants, dont des dirigeants de Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), Group42, ACWA Power, du, Uptime Institute et Engie.

Huawei annoncera des actions conjointes dans toute la chaîne de l’industrie de l’énergie et des TIC pour libérer le potentiel d’énergie verte pour une société intelligente à faibles émissions de carbone.

DUBAÏ, EAU, 9 octobre 2021 /PRNewswire/ — En vue d’aider les organisations du monde entier à mieux se préparer à saisir les opportunités découlant d’un monde neutre en carbone, Huawei Digital Power a organisé le Global Digital Power Summit 2021. L’événement se tiendra à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le 16 octobre. Le sommet reconnaît que la course au net zéro est lancée et que l’objectif de la neutralité carbone nécessite véritablement une coalition mondiale et des actions internationales. Le choix de Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour accueillir le sommet reflète également l’importance de la région du Moyen-Orient pour le secteur mondial de l’énergie numérique de Huawei.

Plus tôt cette année, Huawei Digital Power Technologies a été créé pour accélérer la numérisation et la décarbonisation de l’énergie. L’entreprise vise à intégrer les technologies numériques et électroniques de puissance pour accélérer la production d’énergie propre, construire des transports, des sites et des centres de données écologiques, car elle se concentre sur la construction d’un avenir meilleur et plus vert.

Dans le monde post-COVID, la reprise de l’économie verte a retenu l’attention. Les dirigeants mondiaux sont en effet impatients de sortir les économies de la récession par une refonte visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accroître la résilience des infrastructures et des collectivités. À ce jour, 137 pays signataires de la Convention des Nations Unies sur le climat — responsables de 80 % des émissions mondiales — se sont engagés à atteindre des objectifs de zéro émission nette. La clé de la neutralité carbone est le développement d’un nouveau système énergétique.

Axé sur les innovations numériques pour un monde sobre en carbone et intelligent, le sommet réunira des décideurs politiques de l’énergie, des professionnels de l’industrie des centres de données, des secteurs des TIC et des énergies renouvelables, ainsi que des dirigeants du monde entier pour discuter des défis que posent le développement durable et la transformation numérique, et d’en aborder les opportunités.

Lors du prochain sommet, Charles Yang, le nouveau président en charge du marketing, des ventes et des services mondiaux chez à Huawei Digital Power, donnera le coup d’envoi de l’événement, soulignant l’engagement de Huawei Digital Power à construire une société intelligente à faibles émissions de carbone. Charles Yang est nommé à ce nouveau poste après avoir été président de Huawei de la région du Moyen-Orient.

Une pléiade impressionnante de conférenciers d’acteurs mondiaux de l’industrie et de partenaires de Huawei, tels que Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), Group42, ACWA Power, du, Uptime Institute et Engie, partageront leurs propres bonnes pratiques, des exemples de réussite et des cas d’utilisation pour améliorer l’efficacité énergétique par la numérisation.

Il est indéniable qu’aucune entreprise ne peut réussir seule la transition énergétique. Aujourd’hui plus que jamais, la construction d’un avenir durable et sobre en carbone exige des actions conjointes et la collaboration de l’ensemble de l’écosystème énergétique, commercial et gouvernemental. Ainsi, le sommet met en lumière la déclaration de l’appel à l’action soutenue par Huawei. Cette déclaration appelle les entreprises du secteur de l’énergie du monde entier de mettre en œuvre les mesures nécessaires en vue de s’orienter vers un avenir énergétique net zéro.

Pour la première fois, Huawei croit que chaque personne peut contribuer à un changement majeur et nous permettre d’atteindre l’objectif visé. Selon Huawei, il existe une opportunité, rare, de résoudre le paradoxe entre le progrès pour tous et un avenir durable pour notre planète. L’entreprise s’engage ainsi à travailler avec ses clients et partenaires pour construire des systèmes énergétiques intelligents et sobres en carbone.

Huawei proposera également une transmission en direct complète du sommet. Il est possible de s’inscrire à l’événement en ligne ici.

