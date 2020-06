Le Graduate Management Admission Council annonce la nomination d’un nouveau président et de quatre nouveaux membres au sein de son conseil d’administration

Les nouveaux membres venus d’Afrique et d’Inde reflètent la nature de plus en plus mondiale de l’enseignement supérieur en management

RESTON, Virginie, 27 juin 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Graduate Management Admission Council (GMAC), une association internationale des meilleures écoles supérieures de commerce, a annoncé aujourd’hui la nomination d’un nouveau président à son conseil d’administration et l’ajout de quatre nouveaux membres. Les conditions entreront en vigueur le 1er juillet 2020.

Martin Boehm, doyen et professeur de marketing à l’IE Business School, siège au sein du conseil d’administration du GMAC depuis 2017. Il représentera le GMAC en qualité de nouveau président du conseil pendant deux années consécutives, remplaçant William Boulding, qui terminera son mandat de deux ans le 30 juin. Le professeur Boehm a occupé plusieurs postes au sein de l’IE Business School, dont celui de doyen du programme et vice-doyen des programmes du Master en management. Il enseigne les programmes du Master en management, du MBA, du MBA exécutif et du doctorat de l’école. Les recherches du professeur Boehm ont des conséquences managériales sur la manière d’établir des relations rentables et durables avec les clients. Sa principale préoccupation est de quantifier l’impact des diverses activités de gestion des clients sur la valeur de la durée de vie d’un client.

« Je suis ravi de tirer parti de mon expérience avec le GMAC à ce nouveau poste de président », a déclaré M. Boehm. « La proposition de valeur de l’école de commerce est forte, et cela ne change pas dans le contexte de la pandémie de COVID-19. En fait, il est essentiel, aujourd’hui plus que jamais, d’aider les étudiants à se préparer aux défis imprévus de demain, grâce à un apprentissage flexible et adaptatif à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe. L’industrie a une histoire percutante à raconter à travers un certain nombre d’indicateurs différents et je suis ravi de contribuer à mener cette discussion. »

Les nouveaux membres du conseil comprennent : Ranjan Banerjee, doyen, professeur de marketing, S.P. Jain Institute of Management and Research ; Soojin Kwon, directrice générale, chargée du programme et des admissions au MBA à temps plein, Stephen M. Ross School of Business, université du Michigan ; Enase Okonedo, doyenne, Lagos Business School, Pan-Atlantic University ; et Jay Nibbe, vice-président mondial d’EY, – responsable des marchés en tant que directeur indépendant.

« Nous sommes ravis de nous engager et de collaborer avec certains des esprits les plus brillants en matière d’enseignement supérieur en management venus de régions du monde entier », a déclaré Sangeet Chowfla, président et PDG de GMAC.« Accroître la diversité et la perspective mondiale de notre conseil d’administration permet au GMAC d’apporter des solutions et des idées sur le marché qui aident à relever les défis et saisir les opportunités uniques associés à notre industrie. »

Nouveaux membres du conseil d’administration du GMAC

Le Dr Ranjan Banerjee (doyen directeur), doyen, professeur de marketing, au S. P. Jain Institute of Management and Research

Le Dr Ranjan Banerjee est titulaire d’un diplôme en ingénierie de l’IIT Bombay, d’un MBA de l’IIM Calcutta et d’un doctorat en marketing de la Carlson School de l’université du Minnesota. Il est un enseignant, conférencier, chercheur et consultant de renommée internationale. Ses clients en conseil comprennent Vodafone, BASF, Philips, Legrand, etc. Ses domaines d’intérêt et d’expertise comprennent les canaux et les incitations marketing, la réflexion conceptuelle, la gestion du changement, la capacité d’apprentissage et l’innovation dans les systèmes éducatifs. Il a récemment commencé un deuxième mandat en tant que doyen et professeur de marketing au S.P. Jain Institute of Management and Research, l’une des plus grandes écoles de commerce d’Inde. Au cours de son premier mandat, plusieurs changements importants ont été apportés à l’institut. Il a co-écrit le livre à succès « The Made-in-India Manager ».

Soojin Kwon (directrice représentative), directrice générale, chargée des admissions et du programme MBA à plein temps, Stephen M. Ross School of Business, université du Michigan

Soojin Kwon est la directrice générale chargée des admissions et du programme MBA à temps plein au Michigan Ross. Elle a rejoint Ross en 2004, est devenue directrice des admissions en MBA en 2006, où elle a instauré les exercices en équipe dans le cadre du processus d’admission. En 2016, elle est devenue directrice générale chargée des admissions et du programme de MBA à temps plein, supervisant les admissions, le programme universitaire et l’expérience de plus de 800 étudiants. Mme Kwon est également conférencière en communication commerciale et a enseigné dans les programmes de BBA et MBA de Ross ainsi que dans l’enseignement des cadres. Avant Ross, elle était responsable de la stratégie et de la pratique opérationnelle chez Deloitte. Elle a également siégé à la Commission budgétaire du Sénat (Senate Budget Committee), au Comité des crédits de la Chambre (House Appropriations Committee) et au Département du commerce (Department of Commerce) en tant que spécialiste de la gestion présidentielle. Mme Kwon présente régulièrement la Conférence de leadership et la Conférence annuelle du GMAC et a servi en tant qu’enseignante en résidence et instructrice à l’Admissions Institute for New Professionals du GMAC. Elle était auparavant membre du conseil d’administration de la Forte Foundation. Elle est titulaire d’un MBA de Ross, d’un Master en politique publique de la Kennedy School of Government de Harvard, et d’une licence en économie et sciences politiques de Yale

Jay Nibbe (directeur élu du conseil d’administration), vice-président mondial – responsable des marchés, EY

Jay Nibbe possède 35 ans d’expérience au service d’une grande variété de clients et occupant de nombreux postes de direction. Il a rejoint EY en 1985 et est devenu associé en 1994. Il est actuellement vice-président mondial d’EY – responsable des marchés et membre du comité exécutif mondial d’EY. Il supervise les comptes sur toutes les lignes de services, tous les secteurs et toutes les zones géographiques d’EY. Dans le cadre de ce poste, il est responsable de l’industrie mondiale de premier plan, des solutions mondiales, des partenariats d’alliance, des services gérés, du développement commercial et des programmes mondiaux des anciens élèves d’EY. Il a été membre du conseil d’administration de la Minnesota State University Moorhead Alumni Foundation (de 2007 à 2009) et est actuellement membre du Conseil commercial États-Unis–Russie et du Conseil consultatif international SKOLKOVO (Moscou). Il est titulaire d’une licence en comptabilité et finance de l’université d’État du Minnesota Moorhead et d’un Master en fiscalité des affaires de l’université du Minnesota.

Enase Okonedo (doyenne directrice), doyenne, Lagos Business School, Pan Atlantic University

Enase Okonedo, FCA est professeure de management et une professionnelle expérimentée possédant plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs des services financiers et de l’enseignement en management. En 2009, elle est devenue doyenne de la Lagos Business School où elle est chargée de définir l’orientation stratégique de l’école. Sous sa direction, l’école a obtenu des accréditations internationales de la part de l’AACSB International et de l’Association of MBAs (AMBA). En tant que doyenne, Lagos Business School a maintenu son classement dans le Financial Times de Londres, devenant l’un des 50 principaux fournisseurs mondiaux de programmes d’inscription ouverte et d’enseignement personnalisé des cadres en 2020. En 2018, le MBA exécutif de la Lagos Business School a été classé parmi les 50 meilleurs programmes EMBA du magazine The Economist. Elle a été membre du conseil d’administration et présidente de l’Association of African Business Schools (AABS) et membre du conseil d’administration et secrétaire et trésorière d’AACSB International. Elle siège actuellement au conseil d’administration du Global Business School Network (GBSN) ; est membre du conseil consultatif international de la Porto Business School, Portugal ; ainsi qu’un membre du conseil consultatif universitaire de la Blatnavik School of Government de l’université d’Oxford. Elle est présidente de l’AIFA Reading Society ; au Nigeria, elle est membre du groupe de conseillers de l’Africa Initiative for Governance (AIG), elle siège par ailleurs au conseil d’administration de plusieurs autres entreprises.

Le GMAC salue également le président de son conseil sortant, William Boulding, doyen de la Fuqua School of Business de l’université Duke. Parmi les nombreuses réalisations du Dr Boulding en tant que président du conseil d’administration du GMAC, il a supervisé la création et le lancement du livre blanc du GMAC sur les signaux d’alerte précoces (Early Warning Signals) , plaçant les problèmes associés à la mobilité des étudiants et des talents au premier plan du discours sur les politiques publiques. Dans le cadre de ce travail, le Dr Boulding a indiqué que « les étudiants qui aspirent à franchir les frontières nationales pour intégrer une école de commerce sont des ressources économiques essentielles. Au cours de leur carrière, ces diplômés guideront les entreprises sur des marchés étrangers complexes mais lucratifs, fourniront des contacts à l’étranger à leurs camarades de classe, présenteront des talents de premier plan aux entreprises mondiales et assembleront l’économie mondiale. » Même si le mandat de deux ans du Dr Boulding au poste de président du conseil d’administration du GMAC se termine le 30 juin, il continuera d’agir en tant que directeur doyen du conseil d’administration du GMAC jusqu’au 30 juin 2022.

Au 1er juillet, Ellen J. Glazerman, directrice exécutive, Ernst & Young Foundation, Ernst & Young LLP ; D. Eric Hirst, vice-doyen principal des questions universitaires et président de King Ranch pour le leadership commercial, McCombs School of Business, université du Texas à Austin ; Xiongwen Lu, doyen et professeur de marketing, School of Management, Fudan University ; et Sri Zaheer, doyenne et présidente Elmer L. Andersen en responsabilité sociale d’entreprise, Carlson School of Management, université du Minnesota, quittent également le conseil d’administration du GMAC. Le GMAC les remercie pour leur service au sein de notre organisation et leur contribution à la communauté de l’enseignement supérieur en management.

