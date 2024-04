Le FC Barcelone et EBC Financial Group scellent un partenariat officiel de change pour les 3,5 prochaines années

Initialement établi à Londres, EBC Financial Group a pour ambition d’assoir son leadership dans la finance en devenant le partenaire officiel du Club pour ses opérations de change en Asie, en Amérique centrale et du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique et en Océanie.

BARCELONE, 15 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le FC Barcelone et EBC Financial Group (« EBC ») ont le plaisir d’annoncer leur partenariat dans le secteur des changes dans plusieurs régions pour une durée de 3,5 ans, et ce, à compter d’aujourd’hui. Ce partenariat fait d’EBC le partenaire officiel du FC Barcelone pour ses opérations de change, avec une couverture s’étendant aux régions APAC, LATAM, Moyen-Orient et Afrique.

Ce partenariat marque une étape importante pour EBC, en alignant la marque sur l’héritage respecté et l’empreinte mondiale du FC Barcelone. En vertu de cet accord exclusif, EBC se voit accorder le privilège unique d’exercer des activités commerciales spécialisées dans le domaine des changes. Le partenariat englobe une gamme de services, notamment les opérations de change, la négociation, le courtage (y compris les CFD) et les services de conseil.

Grâce à cette alliance, EBC va innover et inspirer, en s’appuyant sur le riche héritage culturel du club et sa base de supporters passionnés pour cultiver un engagement significatif et établir une présence durable dans les régions clés avec un tout nouveau public, en favorisant les connexions avec une communauté mondiale dynamique qui transcende les frontières traditionnelles du marché. C’est aussi là une occasion unique de rapprocher le FC Barcelone de ses partenaires, de ses supporters et de ses clients dans ces régions, parallèlement à sa stratégie d’expansion mondiale visant à croître et à continuer d’étendre son leadership dans l’industrie en recherchant les bons partenaires dans différents secteurs.

EBC Financial Group, fondé dans le centre financier réputé de Londres, est un groupe de services financiers complet réputé pour son expertise dans le domaine du trading en ligne, de la gestion d’actifs et du consulting en matière d’investissement. Avec des bureaux stratégiquement situés dans des centres financiers de premier plan, tels que Londres, Hong Kong, Tokyo, Sydney, les îles Caïmans, Singapour, Bangkok, Limassol, etc., EBC s’adresse à une clientèle diversifiée d’investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels aux quatre coins du globe. Connu pour son environnement de négociation de niveau institutionnel, le groupe fournit des services de courtage financier et de négociation sur mesure, ainsi qu’un large éventail de solutions d’investissement.

Une séance de dédicaces pour commémorer cette étape importante entre le Club et EBC sera organisée à une date ultérieure sur le site rénové du Camp Nou Spotify.

Déclaration de Samuel Hertz, directeur des opérations APAC d’EBC Financial Group et de David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Ltd :

« Même si EBC ne compte que quatre ans d’existence à son actif, notre croissance n’a été possible que parce que nous exigeons le meilleur de nous-mêmes et de l’industrie. Nous nous sommes plongés dans le récit historique du FC Barcelone, en nous inspirant de sa culture du mentorat, aux termes de laquelle les talents expérimentés guident les nouvelles recrues, et au sein de laquelle les nouveaux inspirent les plus jeunes, créant ainsi un continuum de croissance et d’excellence. Il ne s’agit pas seulement d’un partenariat, mais d’une épopée commune vers l’excellence, incarnant une culture où le succès n’est pas seulement une question de victoire, mais aussi de promotion des valeurs, d’épanouissement des talents et de contribution positive à la société. Nous sommes inspirés par la façon de faire du Barça, sa culture où les vétérans forment les nouveaux venus, leur transmettant sagesse et passion. Notre choix du FC Barcelone comme partenaire est délibéré et profond ; il s’agit d’apprendre des meilleurs et d’intégrer leur éthique de travail d’équipe, de respect et d’ambition dans notre ADN », a déclaré Samuel Hertz, directeur des opérations d’EBC Financial Group pour la région APAC.

David Barrett, PDG d’EBC Financial Group (UK) Limited, la filiale britannique d’EBC Financial Group, a ajouté : « Le fait de pouvoir forger un partenariat avec une marque aussi forte et respectée que le FC Barcelone souligne l’ambition du groupe de toujours se surpasser pour atteindre les plus hauts niveaux d’accomplissement possibles. EBC Financial Group compte en son sein des sociétés réglementées au Royaume-Uni par la FCA, en Australie par l’ASIC et aux Caïmans par la CIMA – tous des centres mondiaux très respectés sur les marchés financiers – ce partenariat avec le FC Barcelone met en exergue nos efforts pour nous aligner et nous associer avec les meilleurs dans tous les aspects. »

Déclaration de Juli Guiu, Vice-président de la zone marketing du FC Barcelone :

« Ce partenariat coïncide avec le plan d’expansion mondiale du FC Barcelone ces dernières années. Je suis sûr que cela aidera le club à ouvrir de nombreuses opportunités dans le secteur financier grâce à ces trois ans et demi de partenariat avec le célèbre EBC Financial Group. Avec les potentiels inexploités que nous voyons dans la région Asie-Pacifique, ainsi que les économies en croissance en Amérique du Sud et centrale, au Mexique, en Afrique et au Moyen-Orient, nous sommes enthousiastes à l’idée d’établir davantage de liens avec les marques, les partenaires, les partisans et les « Culers » dans ces régions. »

À propos d’EBC Financial Group

Fondé dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (« EBC ») est réputé pour sa gamme complète de services qui comprend le courtage financier, la gestion d’actifs et des solutions d’investissement globales. Avec des bureaux stratégiquement situés dans des centres financiers de premier plan, tels que Londres, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapour, les îles Caïmans, Bangkok, Limassol, et bien d’autres villes encore, EBC s’adresse à une clientèle diversifiée d’investisseurs de détail, professionnels et institutionnels aux quatre coins du globe.

Reconnu par de multiples récompenses, EBC est fier d’adhérer aux niveaux les plus élevés de normes éthiques et de réglementation internationale. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group ( Australia) Pty Ltd est réglementé par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») australienne, et EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des îles Caïmans.

Au cœur d’EBC Group sont réunis des professionnels chevronnés qui témoignent de plus de 30 ans d’expérience approfondie dans des institutions financières majeures, ayant habilement navigué à travers des cycles économiques importants, des Accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015. EBC défend une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs des clients sont primordiaux, en veillant à ce que chaque engagement d’investisseur soit traité avec le plus grand sérieux qu’il mérite.

https://www.ebc.com/

À propos du FC Barcelone

Le FC Barcelone a été fondé en 1899 et est actuellement détenu par plus de 144 000 membres. Il est considéré comme le meilleur club multisports au monde et s’enorgueillit de 125 ans d’histoire. Bien qu’enraciné dans sa ville et son pays, la Catalogne, ses perspectives sont planétaires. Le club a des bureaux officiels dans des villes de trois continents différents : Barcelone, Hong Kong et New York.

Le Barça cherche à changer le monde par l’excellence sportive. Cela inclut également le monde de la connaissance et de l’innovation grâce au Barça Innovation Hub (« BIHUB »). Le club est également reconnu pour son engagement dans des causes sociales, qu’il canalise par le biais de la FC Barcelona Foundation, sans compter son travail pédagogique auprès des enfants en leur inculquant les valeurs positives du sport. La croissance du Barça ces dernières années l’a amené à compter plus de 486 millions de followers à son compteur sur les réseaux sociaux.

www.fcbarcelona.com

Contact auprès des médias :

Douglas Chew

douglas.chew@ebc.com

