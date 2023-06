Le Domaine Arnoux-Lachaux signe un accord exclusif de distribution directe aux consommateurs avec Crurated, communauté de vignerons basée sur l’adhésion

Les clients de Crurated bénéficieront d’un accès direct à l’ensemble de la gamme de vins du Domaine Arnoux-Lachaux

LONDRES, 13 juin 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Crurated, communauté londonienne de vignerons basée sur l’adhésion, conçue pour mettre en relation les connaisseurs et les producteurs de classe mondiale, a conclu un partenariat avec le Domaine Arnoux-Lachaux, dans le cadre d’un accord exclusif de distribution directe aux consommateurs. Charles Lachaux a signé avec Crurated afin d’être son distributeur exclusif de vins ( https://bit.ly/3o7IONF ) l’année dernière, les ventes de fûts et de bouteilles ayant connu un succès exceptionnel. Suite à cela, Florence (sa mère) et M. Lachaux ont signé un accord exclusif pour apporter la gamme complète des vins du Domaine Arnoux-Lachaux à la communauté Crurated.

« Crurated utilise la technologie et la blockchain pour moderniser la manière dont le vin est vendu. Cette approche fournit la possibilité de vérifier la provenance de chaque bouteille de vin qui quitte notre Domaine et entre dans leur entrepôt », a déclaré M. Lachaux. « Grâce à des événements uniques, l’équipe crée également un pont entre nous et les personnes qui achètent nos vins. Cette relation nous permet de communiquer notre philosophie viticole et crée un lien plus fort avec les amateurs de vin partout dans le monde. »

La vente des vins du Domaine Arnoux-Lachaux sur la plateforme Crurated aura lieu du 19 au 25 juin 2023. Les vins sont proposés en lot de six bouteilles réparties comme suit :

Bourgogne Pinot Fin 2020

Nuits-St-Georges 2020

Nuits-St-Georges « Les Poisets » 2020

Nuits-St-Georges 1er Cru « Clos Des Corvées Pagets » 2020

Vosne-Romanée 1er Cru « Les Chaumes » 2020

Vosne-Romanée 1er Cru « Les Grands Suchots » 2020

L’année dernière, Crurated a organisé plusieurs événements en personne avec Charles Lachaux. Du 6 au 11 novembre de cette année, Crurated et M. Lachaux organiseront des événements à Bangkok, Hong Kong et Singapour. Les participants à ces événements viticoles auront l’occasion de déguster une sélection de vins Lachaux, associés à des dîners préparés par certains des meilleurs chefs d’Asie. Un événement se tiendra aux États-Unis en 2024. Des informations détaillées sur les événements organisés en Asie et ailleurs seront disponibles à l’adresse https://crurated. com/events/ .

« Depuis six générations, la famille Arnoux-Lachaux repousse les limites de la vinification bourguignonne, nous avons beaucoup de chance de travailler directement avec toute son équipe », a déclaré Alfonso de Gaetano, fondateur de Crurated. « Avec le Grand Cru Romanee-Saint-Vivant 2020 qui a récemment reçu une note de 99 de la part de Robert Parker, nous savons que nos membres sauteront sur l’occasion de profiter des lots que nous mettrons à disposition durant tout le reste de l’année. »

Chaque bouteille de vin du Domaine Arnoux-Lachaux sera accompagnée d’un NFT. Enregistré à jamais sur la blockchain, le NFT vérifie l’authenticité de la bouteille et fournit d’autres détails importants tels que l’historique de propriété, la cuvée, la localisation du vignoble et le cépage. Les NFT sont facilement accessibles depuis un téléphone prenant en charge les NFC ou la RFID. L’historique des bouteilles est également mis à jour via un nouvel enregistrement sur la blockchain à chaque fois que le vin est revendu et que le jeton passe d’un client à un autre.

Même si les vins du Domaine Arnoux-Lachaux seront vendus directement aux consommateurs exclusivement par l’intermédiaire de la plateforme Crurated, les ventes dans les restaurants B2B continueront d’être gérées par les distributeurs.

À propos de Crurated

Lancée en 2021 en mettant un accent particulier sur la France et l’Italie, Crurated est une communauté de vignerons basée sur l’adhésion, conçue pour mettre en relation les connaisseurs et les producteurs de classe mondiale. Une équipe de spécialistes fournit des services personnalisés et des expériences authentiques, tandis que le service logistique transparent de Crurated garantit la qualité et l’origine grâce à un stockage sécurisé dans des caves à vin et une technologie de blockchain innovante. Pour devenir membre, rendez-vous sur crurated.com.

À propos d’Arnoux-Lachaux

Le domaine viticole Arnoux-Lachaux, fondé en 1858, possède 14 hectares de vignobles parmi les plus prisés de Vosne-Romanée ainsi que d’autres vignobles tout aussi prestigieux à Nuits-Saint-Georges. Florence Arnoux-Lachaux et son fils ainé Charles partagent un lien profond avec le patrimoine familial qui leur a été confié par les générations précédentes. À chaque sortie, le Domaine s’efforce de traduire au mieux l’expression des terroirs afin de produire un « Pinot Noir » empreint d’émotion et de plaisir.

