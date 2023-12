L’avenir de l’immobilier de luxe se mondialise ! eXp Luxury se lance en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni.

BELLINGHAM, Wash., 08 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty, « la société de courtage immobilier la plus centrée au monde sur les agents » et une filiale principale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), est fière d’annoncer l’expansion continue de son programme immobilier de luxe, eXp Luxury, sur les marchés internationaux dynamiques de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Afrique du Sud et du Royaume-Uni.

Avec un nombre impressionnant de 1 100 membres aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico au cours des quinze derniers mois, eXp Luxury poursuit sa trajectoire de croissance exponentielle. Le programme a fait ses débuts aux États-Unis en octobre 2022, suivi d’un lancement au Canada en septembre 2023 et, plus récemment, il a étendu sa portée à Porto Rico, élargissant encore sa présence.

Le succès remarquable et la forte demande d’eXp Luxury ont ouvert la voie à ce lancement dans de nouveaux territoires internationaux, offrant aux agents d’eXp Realty Luxury un accès inégalé à des opportunités d’investissement extraordinaires. Avec des adhésions qui permettent de présenter des campagnes de référencement remarquables grâce à des partenariats exclusifs, d’élever l’esthétique de la marque grâce à un centre de design sur mesure, et de favoriser la croissance grâce à des événements d’apprentissage robustes et à des opportunités de réseautage dynamiques, les agents peuvent vraiment prospérer dans l’immobilier de luxe.

« eXp Luxury représente notre engagement à fournir aux professionnels de l’immobilier d’élite des outils et des ressources inégalés pour améliorer la production et renforcer leurs marques individuelles tout en élevant leurs offres de service à la clientèle », déclare Michael Valdes, Directeur de la croissance d’eXp Realty. « Cette expansion internationale stratégique marque un moment charnière, mettant en évidence l’engagement inébranlable d’eXp Realty à non seulement révolutionner le paysage immobilier mondial, mais aussi à établir une nouvelle référence en matière d’excellence dans l’immobilier de luxe. »

Pour en savoir plus sur le programme eXp Luxury, consultez le site expluxury.com .

