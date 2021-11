Laserfiche Empower 2022 invite les dirigeants à accélérer l’innovation et à renforcer la résilience numérique

Parmi les principaux conférenciers figurent Linda Bernardi, disruptrice et innovatrice technologique, et Karamo, animateur de « Queer Eye ».

LONG BEACH, Californie, 18 novembre 2021 /PRNewswire/ — Laserfiche — le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d’automatisation des processus d’affaires – a annoncé aujourd’hui la liste des conférenciers d’Empower 2022, la conférence annuelle de la société et le premier rassemblement des leaders de la transformation numérique. L’événement, qui se déroulera entièrement en ligne du 7 au 17 février, réunira des professionnels de l’informatique, des chefs d’entreprise et des membres de la communauté Laserfiche au sens large pour réimaginer le monde du travail. L’événement de 2022 proposera également des séances conçues spécifiquement pour les publics des régions Amériques, Europe et Moyen-Orient, et Asie-Pacifique. Inscrivez-vous dès maintenant sur empower.laserfiche.com.

À travers des discours, des sessions en petits groupes, des formations pratiques et des événements de réseautage en direct, les participants découvriront les dernières innovations des produits Laserfiche, et exploreront des stratégies permettant de relever les principaux défis commerciaux et de conduire des changements percutants au sein de leurs organisations. Des leaders d’opinion, des experts du secteur, des clients et des partenaires de Laserfiche, des analystes et des journalistes animeront des sessions portant sur la manière de relever avec succès les défis actuels et de mener des initiatives significatives de transformation et de résilience numériques. Parmi les conférenciers passionnants d’Empower 2022, citons, entre autres :

Karamo : auteur, acteur, activiste et animateur de « Queer Eye », Karamo se joindra à Jonathan Landrum Jr, journaliste et producteur de spectacles de l'Associated Press, pour une discussion au coin du feu sur l'autosoin, la résilience et la réimagination des parcours personnels et professionnels.

George Westerman : leader d'opinion en matière de transformation numérique, maître de conférences au MIT et chercheur principal au MIT Jameel World Education Laboratory, George Westerman partagera les leçons tirées des entreprises qui ont réussi leur transformation numérique.

Michelle Weise : Experte en conception de l'avenir de l'apprentissage et du travail, Michelle Weise, vice-chancelière de la stratégie et de l'innovation du National University System, présentera des stratégies permettant de rester pertinent et résilient sur le marché du travail aujourd'hui et demain.

Shivvy Jervis : Une des principales « femmes de l'année » 2021 en Grande-Bretagne, Shivvy Jervis, diffuseuse et futuriste primée, apportera son point de vue sur l'avenir de l'économie numérique et expliquera comment les organisations peuvent s'adapter et prospérer.

Anne Helen Petersen : auteure et journaliste Anne Helen Petersen animera une discussion sur la nécessité de repenser la culture de la productivité.

Steven Rogelberg, Ph.D. : Principal spécialiste mondial des réunions selon Adam Grant, tel qu'il a été présenté sur CBS This Morning, Freakonomics, BBC World et d'autres, auteur de « The Surprising Science of Meetings », Steven Rogelberg, professeur à l'UNC Charlotte, explorera la science des réunions et la façon dont elle peut élever les réunions au rang d'activités productives, innovantes et passionnantes qui ne vous épuisent pas.

Kate Russell : Journaliste technologique et auteure, Kate Russell présentera le discours pour la région EMEA, sur le thème de l'humanité dans un monde numérique.

Azran Osman Rani : PDG et cofondateur de l'entreprise de solutions de santé numérique Naluri, et ancien PDG d'AirAsia X, la première compagnie aérienne long-courrier à bas prix au monde, Azran Osman Rani dirigera le discours de la région APAC avec une présentation sur la disruption des entreprises et la manière de rendre possible l'impossible

En plus des possibilités d’apprentissage et des ressources en matière de transformation numérique qu’il offre aux participants, Empower 2022 proposera également le réseautage et des surprises amusantes que les participants attendent de cet événement annuel. Pour en savoir plus ou pour vous inscrire à Empower, consultez le site empower.laserfiche.com.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d’automatisation des processus commerciaux. Grâce à des flux de travail performants, des formulaires électroniques, une gestion des documents et des analyses, la plateforme Laserfiche® accélère la manière dont les affaires sont menées, permettant aux dirigeants de se concentrer sur la croissance de l’entreprise.

Laserfiche est une société pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises dans un environnement sans papier. Aujourd’hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations en matière d’apprentissage machine et d’IA, afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays de passer au numérique. Des clients de tous les secteurs d’activité – notamment les administrations publiques, l’éducation, les services financiers, la santé et l’industrie manufacturière – utilisent Laserfiche pour stimuler la productivité, faire évoluer leur entreprise et offrir des expériences client digital-first.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s’engagent à respecter la vision de l’entreprise, qui consiste à donner aux clients les moyens d’agir et à inciter les gens à revoir la manière dont la technologie peut transformer leurs vies.

