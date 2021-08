Laserfiche annonce Spark EMEA, un événement destiné aux chefs d’entreprise et aux technologues qui s’intéressent à l’avenir du travail

LONDRES, 24 août 2021 /PRNewswire/ — Laserfiche a annoncé aujourd’hui que les inscriptions sont désormais ouvertes pour l’événement Laserfiche Spark EMEA, une vidéo en direct présentant des informations sur les produits et des stratégies pour mener à bien la transformation numérique à l’échelle de l’entreprise. Le principal fournisseur SaaS de gestion intelligente de contenu et d’automatisation des processus d’entreprise organise un événement virtuel sur le thème « Ready to Reimagine », et invite les participants à explorer comment les organisations d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique peuvent utiliser Laserfiche pour transformer et moderniser leurs opérations. L’émission gratuite sera diffusée le 1er septembre 2021.

« La crise de la COVID-19 a redonné la priorité à la transformation numérique, en compactant des années de changement en seulement quelques mois » a déclaré Karl Chan, président de Laserfiche. « L’adoption du numérique s’est accélérée dans tous les domaines de l’entreprise, des opérations internes à l’expérience client en passant par l’interaction avec la chaîne d’approvisionnement. Nous sommes ravis de nous engager avec la communauté Laserfiche EMEA pour partager les connaissances et les expériences dans l’utilisation des solutions Laserfiche pour récupérer, reconstruire et réimaginer l’entreprise. »

Laserfiche Spark EMEA abordera des sujets destinés à doter les chefs d’entreprise et les technologues des connaissances nécessaires pour faire face à un paysage commercial de plus en plus complexe et en évolution rapide :

Restez en conformité avec le RGPD en toute confiance : Le RGPD a une immense influence sur la façon dont les entreprises et organisations du monde entier gèrent les informations. Apprenez de Reynold Leming, président de l’Information and Records Management Society, comment vous pouvez soutenir les efforts de conformité en utilisant Laserfiche.

: Le RGPD a une immense influence sur la façon dont les entreprises et organisations du monde entier gèrent les informations. Apprenez de Reynold Leming, président de l’Information and Records Management Society, comment vous pouvez soutenir les efforts de conformité en utilisant Laserfiche. Pourquoi le moment du Cloud est arrivé : Découvrez comment votre organisation peut prospérer grâce à la flexibilité et à la résilience offertes par la technologie du Cloud.

: Découvrez comment votre organisation peut prospérer grâce à la flexibilité et à la résilience offertes par la technologie du Cloud. Ce que vous devez savoir sur l’hybride : Découvrez pourquoi les organisations d’aujourd’hui intègrent toutes sortes de services Cloud dans leur écosystème numérique.

« Alors que les attentes des employés et des clients remodèlent l’avenir du travail, nous nous engageons à fournir aux entreprises les solutions et les outils nécessaires pour naviguer dans de nouveaux environnements commerciaux »a déclaré Attar Naderi, directeur commercial de Laserfiche UK. « Laserfiche Spark offre aux membres de notre communauté EMEA des perspectives et des pratiques adaptées à la région, avec des solutions qui s’alignent sur les stratégies à long terme et améliorent l’agilité organisationnelle. »

Outre les ressources telles que les meilleures pratiques, les guides numériques, les plans d’action et les cadres de travail, les participants à Laserfiche Spark bénéficieront également d’un accès gratuit aux cours de certification, favorisant ainsi la formation continue sur Laserfiche et les stratégies nécessaires pour réussir dans un environnement de travail de plus en plus numérique, connecté et en évolution rapide.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire à la session Laserfiche Spark EMEA, cliquez ici.

À propos de Laserfiche

Laserfiche est le principal fournisseur de logiciels à la demande offrant des solutions de gestion intelligente du contenu et d’automatisation des processus opérationnels. Grâce à de puissants flux opérationnels, à des formulaires électroniques ainsi qu’à la gestion et l’analyse de documents, la plate-forme Laserfiche® accélère les processus d’affaires, ce qui permet aux dirigeants de se concentrer sur la croissance globale de leur entreprise.

Laserfiche est société une pionnière en matière de gestion du contenu des entreprises pour éliminer l’utilisation du papier au bureau. Aujourd’hui, son approche de développement axée sur le cloud intègre les innovations en matière d’apprentissage machine et d’IA, afin de permettre aux entreprises de plus de 80 pays de passer au numérique. Les clients issus de tous les horizons (secteur public, éducation, services financiers, soins de santé, fabrication) font appel à Laserfiche pour accroître leur productivité, prendre de l’expansion et offrir des expériences client axées sur le numérique.

Basés dans différents bureaux aux quatre coins du globe, les employés de Laserfiche s’engagent à réaliser la vision de l’entreprise : renforcer l’autonomie des clients et inspirer les gens à repenser comment la technologie peut transformer leurs vies.

