Lantronix Lança Percepxion™, Nova Plataforma de Software em Nuvem para Dispositivos IoT

A Percepxion vem pré-configurada nos gateways, roteadores, rastreadores e switches da Lantronix para acelerar as implantações de dispositivos de ponta de IoT

IRVINE, Califórnia, Feb. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — A Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), fornecedora global de soluções de IoT de computação e conectividade, anunciou hoje o lançamento da a Percepxion , nova plataforma Cloud IoT Edge Solutions. A Percepxion é pré-configurada nos premiados gateways, roteadores, rastreadores e switches IoT da Lantronix para fornecer gerenciamento seguro e abrangente do ciclo de vida do dispositivo. A plataforma Percepxion dimensiona eficientemente as implantações de borda de regional para global e é gerenciada por meio de um único painel intuitivo.

“A plataforma Percepxion fornece aos nossos clientes uma solução de IoT fácil de implementar pré-configurada nos nossos produtos de conexão e computação”, disse Jacques Issa, vice-presidente de Marketing da Lantronix Inc. “O recurso de vários locatários da Percepxion viabiliza uma solução B2B, gerando fluxos de receita incrementais para nossos clientes finais.”

A instalação remota de dispositivos Lantronix inclui provisionamento automatizado de toque zero gerenciado pela Percepxion. O firmware, a configuração e os certificados exigidos pelo local são carregados remotamente para garantir a comunicação segura de dados e dispositivos compatíveis. É ideal para gerenciamento de infraestrutura crítica, gerenciamento de frotas, cidades inteligentes e outras soluções completas de IoT.

Recursos Principais da Key Percepxion:

Segurança Robusta. A Percepxion simplifica as atualizações de software para manter uma segurança cibernética robusta do dispositivo. A plataforma em nuvem está em conformidade com os complexos requisitos de segurança dos escritórios de segurança corporativos para dispositivos, acesso a dados e usuários, garantindo integridade e sigilo em todas as soluções.

A Percepxion simplifica as atualizações de software para manter uma segurança cibernética robusta do dispositivo. A plataforma em nuvem está em conformidade com os complexos requisitos de segurança dos escritórios de segurança corporativos para dispositivos, acesso a dados e usuários, garantindo integridade e sigilo em todas as soluções. Operação do Dispositivo em Tempo Real. A Percepxion permite acesso remoto em tempo real para diagnóstico e solução de problemas, bem como atualizações over-the-air com agrupamento selecionado e monitoramento automatizado que geram alertas e notificações para minimizar o tempo de inatividade do sistema.

A Percepxion permite acesso remoto em tempo real para diagnóstico e solução de problemas, bem como atualizações over-the-air com agrupamento selecionado e monitoramento automatizado que geram alertas e notificações para minimizar o tempo de inatividade do sistema. Potente Integração e Análise de Dados. Os painéis personalizados da Percepxion proporcionam visibilidade sob demanda dos dados de telemetria do dispositivo. A análise de tendências proporciona insights de ponta para o aprimoramento da eficiência e criação de aplicativos de manutenção preditiva. Os casos de uso corporativo podem acessar dados usando os serviços da API Percepxion para operação sem monitoramento.

A abordagem holística da Percepxion para soluções de borda de IoT acelera o tempo de geração de receita, simplificando o gerenciamento e a manutenção de borda, ao mesmo tempo em que fornece aos clientes assistência e garantia de longo prazo.

Serviço Percepxion para Dispositivos Lantronix.

Fornecida como um serviço, a plataforma de nuvem multilocatária Percepxion fornece às empresas um gerenciamento abrangente do ciclo de vida do dispositivo por meio de aplicativos de Web e móveis. Ele é oferecido com o pacote de Suporte Técnico de Nível, garantia limitada e outros serviços opcionais

Para mais informações sobre a Percepxion e uma oferta grátis de 60 dias, visite https://www.lantronix.com/ percepxion/.

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é fornecedora global de soluções de IoT de computação e conectividade que visam setores de alto crescimento, incluindo Smart Cities, Automotive e Enterprise. Os produtos e serviços da Lantronix capacitam as empresas a alcançar o sucesso nos mercados de IoT em crescimento, fornecendo soluções personalizáveis que abordam cada camada da pilha de IoT. As soluções de ponta da Lantronix incluem infraestrutura de Subestações Inteligentes, sistemas de Infotainment e Vigilância por Vídeo, complementados com o avançado Out-of-Band Management (OOB) para Cloud e Edge Computing.

Para mais informação, visite o site Lantronix.

“Declaração Safe Harbor sob a Lei Private Securities Litigation Reform Act de 1995: Quaisquer declarações estabelecidas neste comunicado de imprensa que não sejam de natureza inteiramente histórica e baseadas em fatos, incluindo, sem limitação, declarações relacionadas a nossas soluções, tecnologias e produtos e expectativas em relação a nossa administração e nosso crescimento e lucratividade futuros. Essas declarações prospectivas são baseadas nas nossas expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que nossos resultados reais, negócios futuros, condição financeira ou desempenho, sejam substancialmente diferentes dos nossos resultados históricos, expressos ou implícitos, em qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado de imprensa. Os riscos e incertezas potenciais incluem, mas não estão limitados a, fatores tais como os efeitos das condições econômicas regionais e mundiais negativas ou piores, ou instabilidade do mercado nos nossos negócios, incluindo efeitos sobre as decisões de compra por parte dos nossos clientes; nossa capacidade de mitigar qualquer interrupção nas cadeias de fornecimento dos nossos fornecedores devido à pandemia de COVID-19 ou outros surtos, guerras e tensões recentes na Europa, Ásia e Oriente Médio, ou outros fatores; respostas futuras e efeitos de crises de saúde pública; riscos de segurança cibernética; mudanças nas leis, regulamentos e tarifas aplicáveis do governo dos EUA e de outros países; nossa capacidade de implementar com sucesso nossa estratégia de aquisições ou integrar as empresas adquiridas; dificuldades e custos com a proteção de patentes e outros direitos de propriedade; nível da nossa dívida, nossa capacidade de lidar com a nossa dívida e as restrições nos nossos contratos de dívida; e quaisquer fatores adicionais incluídos no nosso Relatório Anual no Formulário 10-K do exercício fiscal encerrado em 30 de junho de 2023, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (a “SEC”) em 12 de setembro de 2023, incluindo na seção intitulada “Fatores de Risco” no Item 1A da Parte I de tal relatório, bem como nos nossos outros registros públicos na SEC. Fatores de risco adicionais podem ser identificados ocasionalmente nos nossos futuros documentos. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado são válidas apenas a partir da presente data, e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar essas declarações prospectivas para indicar eventos ou circunstâncias subsequentes.

