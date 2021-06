Lantronix Anuncia Nomes dos Vencedores do Prêmio SmartEdge Partner Program

Os vencedores do SmartEdge Partner Program são Tech Data, SHI, Presidio, Atlantik, Arki, Data Equipment, Acromax, Rahi System India e Enthu Technology Sdn. Bhd.

IRVINE, Califórnia, June 24, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), provedora global de soluções turnkey seguras para Internet das Coisas (IoT) e Remote Environment Management (REM), oferecendo Software as a Service (SaaS), serviços de conectividade, serviços de engenharia e hardware inteligente, anunciou hoje os nomes dos vencedores dos seus SmartEdge™ Partner Program Awards. Os prêmios foram concedidos no 2021 SmartEdge Partner Summit da Lantronix, realizada virtualmente em 23 de junho de 2021.

Os Prêmios do SmartEdge Partner Program da Lantronix foram concedidos aos vencedores em três categorias: Parceiro de Distribuição, Parceiro StrategicEdge e Parceiro Edge de três regiões: América do Norte, Europa/Oriente Médio/África e Ásia-Pacífico.

Os vencedores são:

América do Norte

Parceiro Distribuidor do Ano da América do Norte: Tech Data

Parceiro StrategicEdge do Ano da América do Norte: SHI

Parceiro Edge do Ano da América do Norte: Presidio

Europa/Médio Oriente/África (EMEA)

Parceiro Distribuidor do Ano da EMEA: Atlantik Elektronik

Parceiro StrategicEdge do Ano da EMEA: Arki Technology

Parceiro Edge do Ano da EMEA: Data Equipment

Ásia-Pacífico (APAC)

Parceiro Distribuidor do Ano da APAC: Acromax

Parceiro StrategicEdge do Ano da APAC: Rahi Systems, Índia

Parceiro Edge do Ano da APAC: Enthu Technology Sdn. Bhd.

“’E com prazer que homenageamos os vencedores do Programa de Parceiros SmartEdge, que excederam os requisitos e expectativas do nosso programa ao impulsionar as vendas e criar relacionamentos de longo prazo com nossos clientes mútuos”, disse Roger Holliday, VP de Vendas WW da Lantronix.

Aniversário de Um Ano do SmartEdge Partner Program

A Lantronix celebrou o aniversário de um ano do seu novo SmartEdge Partner Program em abril de 2021. “O Lantronix SmartEdge Partner Program atraiu os principais parceiros de canal da indústria”, disse Jonathan Shipman, VP de Estratégia da Lantronix. “Com o nosso SmartEdge Program, nossos parceiros de canal podem oferecer o conjunto integrado da Lantronix de soluções de software, hardware e serviço, que proporciona aos seus clientes tudo o necessário para a criação de soluções robustas e seguras baseadas em conectividade.”

Lantronix Incluída no CRN Partner Program Guide

O SmartEdge Partner Program da Lantronix foi incluído no guia do programa de parceiros líder do setor, o CRN Partner Program Guide. Publicado pela CRN ®, uma marca da The Channel Company , este guia anual fornece uma lista definitiva dos programas de parceiros mais distintos de empresas líderes em tecnologia que fornecem produtos e serviços através do IT Channel. O 2021 Partner Program Guide pode ser acessado online em www.CRN.com/PPG .

Sobre o SmartEdge Partner Program

O Programa de Parcerias SmartEdge™ da Lantronix foi projetado para ajudar Revendedores de Valor Agregado (VARs) e Integradores de Sistemas (SIs) a gerar receitas, diferenciando suas ofertas com as inovadoras soluções Internet das Coisas (IoT) Industrial, Remote Environment Management (REM), Out-of-Band Management (OOBM) e Mobility/Connectivity da Lantronix.

Para mais informação sobre o Lantronix SmartEdge Partner Program, visite www.lantronix.com/partners .

Sobre a Lantronix

A Lantronix Inc. é provedora global de soluções turnkey seguras para Internet das Coisas (IoT) e Remote Environment Management (REM), oferecendo Software as a Service (SaaS), serviços de conectividade, serviços de engenharia e hardware inteligente. A Lantronix permite que seus clientes forneçam soluções confiáveis e seguras, acelerando seu tempo de colocação no mercado. Os produtos e serviços da Lantronix simplificam drasticamente as operações através da criação, desenvolvimento, implantação e gerenciamento de projetos de clientes em escala, proporcionando qualidade, confiabilidade e segurança.

Com três décadas de experiência comprovada na criação de tecnologias IoT e soluções OOBM robustas, a Lantronix é uma inovadora ao capacitar seus clientes a construir novos modelos de negócios, utilizar maiores eficiências e entender as possibilidades da Internet das Coisas. As soluções da Lantronix são implantadas dentro de milhões de máquinas em data centers, escritórios e locais remotos que atendem a uma ampla gama de indústrias, incluindo energia, agricultura, medicina, segurança, fabricação, distribuição, transporte, varejo, financeiro, ambiental e governamental.

A sede da Lantronix está localizada em Irvine, Califórnia. Para mais informação, visite www.lantronix.com . Obtenha mais informações no blog da Lantronix, www.lantronix.com/blog , com discussões e atualizações da indústria. Para seguir a Lantronix no Twitter, visite www.twitter.com/Lantronix . Consulte a nossa biblioteca de vídeos no YouTube em www.youtube.com/user/ LantronixInc ou conecte-se conosco no LinkedIn em www.linkedin.com/company/ lantronix .

